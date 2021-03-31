Nazlıaka'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret
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Nazlıaka'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

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Nazlıaka'dan Başkan Yıldırım'a ziyaret

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Aylin Nazlıaka, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkan Aylin Nazlıaka, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Eşi Raziye Yıldırım tarafından çiçekle karşılanan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıakaya'ya, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz ve çok sayıda partili eşlik etti.

Ziyaretlerinden ötürü Nazlıakaya teşekkür eden Belediye Başkanı İskender Yıldırım, "Kadın Kolları Genel Başkanımız Aylin Nazlıakaya ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum. Mart 2019 seçimlerinin mimarları canlı başla çalışan kadınlarımızdır. Nazlı hanımın kadın kolları genel başkanı olması bizler için büyük şans, kendisinin ve ekibinin güzel çalışmalar yapacağına inancım tamdır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ise Belediye Başkanı İskender Yıldırım ve Eşi Raziye Yıldırım'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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