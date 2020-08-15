Nâzım Hikmet Ran sözleri | En güzel, duygusal, etkileyici, memlekete dair Nâzım Hikmet Ran sözleri Nazım Hikmet, Türkiye'nin en önemli şairlerinden birisidir. Sözleri çok beğenilmektedir. Nazım Hikmet'in şiirlerinde işlediği konu genellikle memleket, aşk, duygusallık, gerçekçilik üzerinedir. Şimdi Nazım Hikmet'in en güzel ve beğenilen sözlerini sizlere aktaralım.

Nazım Hikmet'in sözleri ve şiirleri çoğu kişi tarafından beğenilmektedir. Nazım Hikmet Ran'ın sözleri genellikle Whatsapp durum, İnstagram profil durumu için yazılır. Ödevler için de kullanılır. Peki Nazım Hikmet'in sözleri nelerdir, şiirleri nedir, etkileyici, memlekete dair sözleri nelerdir?

NÂZIM HİKMET RAN KİMDİR?

Nâzım Hikmet Ran 15 Ocak 1902 doğumlu Türk şair ve yazardır. Romantik devrimci ve romantik komünist olarak tanımlanır. Bazı siyasi düşünceleri yüzünden birçok kez tutuklanmıştır. Şiirleri 50'den fazla dile çevrilmiş ve eserleri çok sayıda ödül almıştır.

Yasaklı olduğu yıllarda Orhan Selim, Ahmet Oğuz, Mümtaz Osman ve Ercüment Er adlarını da kullanmıştır. Nazım Hikmet Ran, Türkiye'de serbest nazımın ilk uygulayıcısı ve çağdaş Türk şiirinin en önemli isimlerindendir. Dünya çapında bir üne ulaşmıştır ve dünya çapında 20. yüzyılın en gözde şairlerinin yer olduğu listede gösterilmektedir.

Nazım Hikmet'in etkilendiği isimleri : Tevfik Fikret, Vladimir Mayakovski, Ziya Paşa, Namık Kemal

Nazım Hikmet'in etkiledikleri isimler : Ahmed Arif, Attilâ İlhan, Hasan İzzettin Dinamo, Rıfat Ilgaz, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Nevzat Çelik, Arif Damar, Sabahattin Ali

NÂZIM HİKMET RAN SÖZLERİ

Nazım Hikmet Ran'ın birbirinden değerli sözleri vardır. Şimdi en güzellerini sizler için paylaşalım.

Özlemin azı çoğu olmaz, ağırdır işte.

Cebimde yoktu, yüreğimden verdim.

Yürekli bir kadının başı, yüreksiz bir erkeğin omzuna ağır gelir!

İşin en aşağılık tarafı şu ki yavrum, galiba yalnızlığa alışıyorum.

Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine.

İçimde mis kokulu kızıl bir gül gibi duruyor zaman.

İnsanların kanatları yok, insanların kanatları yüreklerinde.

Pişman değilim yaşadıklarımdan, öfkem belki de yaşayamadıklarımdan.

İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil!

Pişman değilim yaşadıklarımdan, öfkem belki de yaşayamadıklarımdan.

Ve gayrisi mesela benim on sene yatmam Laf-ı güzaftır.

Mesele esir düşmekte değil, teslim olmamakta bütün mesele…

İşin en aşağılık tarafı şu ki yavrum, galiba yalnızlığa alışıyorum.

Ve bir gün ekler Nazım Hikmet mektubunun sonuna; herkese selam sana "HASRET"

Kelebek misalidir aşk; anlamayana ömrü günlük, anlayana bir ömürlük!

Sende uzaklığı; sende ben, imkânsızlığı seviyorum.

Biz başka severdik. O yüzden başka sevemedik.

Ne ben sana kızarım, ne de zatın zahmet edip bana kuşsun. Artık seninle biz, düşman bile değiliz.

EN GÜZEL NÂZIM HİKMET RAN SÖZLERİ

Memleket mi yıldızlar mı gençliğim mi daha uzak?

Arkadaşlık ağaca benzer, kurudu mu bir daha yeşermez.

Gidenin arkasından gelen gideni bulacak mı zannediyorsun?

Seviyorum seni yaşıyoruz çok şükür der gibi...

Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa.

Hoş geldin! Biz bıraktığın gibiyiz. Ustalaştık biraz daha taşı kırmakta, dostu düşmandan ayırmakta.

Bazen önemli olmamalı gidecek olan ya da gelmeyen. Çünkü bazen, başlaman gerekir her şeye yeniden.

Ve sana söylemek istediğim en güzel söz: henüz söylememiş olduğum sözdür.

İnsan birisiyle yaşlanmalı, birisi yüzünden değil!

Gerçek yaşamdan kaçan ve onunla bağıntısız konuları işleyen kimse, saman gibi anlamsızca yanmaya yargılıdır.

Artık şaşırtmıyor beni dostun kahpeliği, elimi sıkarken sapladığı bıçak. Nafile, artık kışkırtamıyor beni düşman.

Hiçbir korkuya benzemez halkını satanın korkusu

Büyük bir hayal kırıklığı yaşayıp ben artık kimseyi sevemem deme! Unutma ki, en güzel çiçekler mezarlıklarda yetişir.

Hani derler ya ben sensiz yaşayamam diye, ben onlardan değilim. Ben sensiz de yaşarım. Ama seninle bir başka yaşarım.

En fazla bir yıl sürer yirminci asırlarda ölüm acısı.

İki şey var; ancak ölümle unutulur, anamızın yüzüyle şehrimizin yüzü.

Gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak.

NAZIM HİKMET RAN'IN ŞİİRLERİNDEN BESTELENEN BAZI ŞARKILAR

Zülfü Livaneli : Karlı Kayın Ormanı

Cem Karaca : Bence Artık Sen De Herkes Gibisin

Onur Akın : Seviyorum Seni

Edip Akbayram : Güzel Günler Göreceğiz

Ezginin Günlüğü : Seni Düşünmek Güzel Şey

Bulut mu Olsam? : Zülfü Livaneli

Bor Oteli : Hüsnü Arkan

Hoşgeldin Kadınım : İlhan İrem

Edip Akbayram : Gidenlerin Türküsü

Aynı Daldaydık : Ahmet Kaya

Kız Çocuğu : Joan Baez & Zülfü Livaneli

Herkes Gibisin : Cem Karaca

NAZIM HİKMET'İN BAZI ŞİİRLERİ

Bence Şimdi Sende Herkes Gibisin Şiiri:

Gözlerim gözünde aşkı seçmiyor

Onlardan kalbime sevda geçmiyor

Ben yordum ruhumu biraz da sen yor

Çünkü bence şimdi herkes gibisin

Yolunu beklerken daha dün gece

Kaçıyorum bugün senden gizlice

Kalbime baktım da işte iyice

Anladım ki sen de herkes gibisin

Büsbütün unuttum seni eminim

Maziye karıştı şimdi yeminim

Kalbimde senin için yok bile kinim

Bence sen de şimdi herkes gibisin

Ceviz Ağacı Şiiri:

Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz,

ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda,

budak budak, şerham şerham ihtiyar bir ceviz.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.

Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl.

Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril,

koparıver, gözlerinin, gülüm, yaşını sil.

Yapraklarım ellerimdir, tam yüz bin elim var.

Yüz bin elle dokunurum sana, İstanbul'a.

Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım.

Yüz bin gözle seyrederim seni, İstanbul'u.

Yüz bin yürek gibi çarpar, çarpar yapraklarım.

Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda.

Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.

Karlı Kayın Ormanında Şiiri (Kısa versiyon):

Karlı kayın ormanında

yürüyorum geceleyin.

Efkârlıyım, efkârlıyım,

elini ver, nerde elin?

Ayışığı renginde kar,

keçe çizmelerim ağır.

İçimde çalınan ıslık

beni nereye çağırır?

Memleket mi, yıldızlar mı,

gençliğim mi daha uzak?

Kayınların arasında

bir pencere, sarı, sıcak.

Ben ordan geçerken biri :

"Amca, dese, gir içeri."

Girip yerden selâmlasam

hane içindekileri.