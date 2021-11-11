Nazilli'de Milli Ağaçlandırma Günü Etkinliği gerçekleştirildi

NAZİLLİ, AYDIN (İHA) - Ülke genelinde başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü Etkinlikleri kapsamında Aydın'ın Nazilli ilçesinde de fidanlar toprakla buluştu. 84 milyon olan ülke nüfusumuza göre her kişiye 3 fidan hedefiyle 2021 yılında 252 milyon fidan toprakla buluşacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Aydın'da 8 milyon 528 bin fidan dikilecek. Özellikle yaz aylarında artan orman yangınları ile birlikte birçok ormanlık alan yok olurken, harekete geçen Tarım ve Orman Bakanlığı, ülke genelinde ağaçlandırma seferberliği ilan etti. Bu kapsamda 2021 yılının sonuna kadar Aydın'da toplam 8 milyon 528 bin, tüm ülke genelinde ise toplamda 252 milyon fidan dikilerek geleceğe nefes olunacak.

Nazilli başta olmak üzere Bozdoğan, Yenipazar, Kuyucak ve Karacasu'da geçtiğimiz yıl yangından etkilenen 39.3 hektar alana toplamda 18 bin 500 adet fıstıkçamı ve Kızılçam fidanı dikimi yapılacak. Nazilli ilçesine bağlı kırsal Yellice Mahallesi'nde düzenlenen etkinliklerde ise 5 bin adet fıstık çamı toprakla buluşturuldu. Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya ve ekibinin ev sahipliğinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Okur, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, Sosyal Hizmetler Müdürü Abdülgani Kavak, Sosyal Hizmetler Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu, Cezaevi Jandarma Bölük Jan.Yüzbaşı Komutanı Bahattin Sevim, E Tipi Cezaevi 1. Müdürü Hasan Elpe, 2. Müdürler Orhan Tekfidan ve Selahattin Özcan, kurum ve kuruluşların müdür ve idarecileri, öğretmenler, öğrenciler, vatandaşlar ve çok sayıda orman işçisi katıldı.

"Amaç, çevre duyarlılığı ve ağaç sevgisini geliştirmek"

Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya, etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlıklarını artırmak, toplumda çevre konusunda farkındalığı yükseltmek amacıyla, öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnaftan işçisine, kısaca yediden 77'ye toplumun tüm kesimlerinden vatandaşlarımızın katkıları ile geçtiğimiz yıl olduğu gibi bugün de 81 ilimizde aynı anda milyonlarca fidan toprakla buluştu. 20121 yılında ülkemizde yaşayan 84 milyon için 3'er fidan olmak üzere 252 milyon fidan, dikim sezonunda toprakla buluşturulacaktır. Bu itibarla Milli Ağaçlandırma günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan 'Geleceğe nefes-dünyaya nefes' ağaçlandırma uygulamasını titizlikle gerçekleştirmekteyiz. Geçtiğimiz yıl yaşanan yangınlarda şu an bulunduğumuz alan büyük zarar görmüştü. Biz de bu yıl bu alanı yeniden ağaçlandırıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı koordinesinde başlatılan ağaçlandırma seferberliği kapsamında Aydın genelinde 8 milyon 528 bin fidan dikilecek. Nazilli başta olmak üzere Bozdoğan, Yenipazar, Kuyucak ve Karacasu'da geçtiğimiz yıl yangından etkilenen 39.3 hektar alana toplamda 18 bin 500 adet fıstıkçamı ve Kızılçam fidanı dikimi yapılacak" dedi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ali Okur, Nazilli Denetimli Serbestlik Müdürü Ahmet Ahlatoğlu ve fidan dikim etkinliğine eşi ve çocuğu ile katılan Zeliha İçöz, yaptıkları konuşmalarda milli ağaçlandırma seferberliğine katıldıkları ve fidan diktikleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek herkesi doğayı korumaya ve fidan dikmeye davet ettiler. - AYDIN