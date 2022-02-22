NATO ülkeleri hangileridir? NATO'ya üye olan ülkeler nelerdir? Türkiye NATO'ya üye mi? NATO ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim artarken NATO ülkeleri isimleri merak konusu oldu. NATO'ya toplam kaç üye ülke var? NATO nedir? NATO üyeleri kimler? NATO 4. madde nedir? NATO 5 madde nedir? NATO açılımı nedir? NATO ne demek?

NATO NEDİR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü 4 Nisan 1949'da 12 ülke tarafından imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması'na dayanarak kurulan ve farklı dönemlerde 17 ülkenin daha katıldığı uluslararası askerî ittifak. Örgüt üyeleri herhangi bir dış güçten gelebilecek saldırıya karşı ortak savunma yapmaktadır. NATO'nun merkezi, örgütün Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 29 üyesinden biri olan Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunmaktadır. 21 ülke NATO'nun "Barış İçin Ortaklık" adlı girişiminde yer alırken 15 ülke kurumlaşmış diyalog programlarına dâhildir. Tüm NATO üyelerinin toplam askerî harcaması, dünyadaki savunma harcamalarının %70'inden fazladır. Üyelerin savunma harcamalarının GSYİH'lerinin %2'si kadar olması gerekmektedir.

NATO kuruluş tarihi : 4 Nisan 1949, Washington, DC, ABD

4 Nisan 1949, Washington, DC, ABD NATO genel merkezi : Brüksel, Belçika

NATO'YA ÜYE ÜLKELER HANGİLERİDİR?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır. 4 Nisan 1949'da Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kuruldu.

30 üye ülkenin ikisi Kuzey Amerika'da (Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada), yirmi sekizi ise Avrupa'da yer almaktadır. İzlanda dışında her ülkenin ordusu bulunmaktadır. NATO üyesi üç ülke (ABD, Birleşik Krallık ve Fransa) nükleer silaha sahiptir. Başlangıçta 12 ülkenin kurucu ülke olarak kurduğu örgüte, En son 27 Mart 2020'de Kuzey Makedonya katılmıştır.

Nato Ülkeleri İsimleri:

ABD

Almanya

Arnavutluk

Belçika

Birleşik Krallık

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Danimarka

Estonya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İspanya

İtalya

İzlandaa

Kanada

Karadağ

Kuzey Makedonya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Türkiye

Yunanistan

TÜRKİYE NATO'YA ÜYE Mİ?

Türkiye NATO'ya üye olan ülkelerden birisidir. 1952 yılında Türkiye NATO'ya üye olmuştur.

RUSYA NATO'YA ÜYE Mİ?

Rusya NOTA'ya üye değildir.

UKRAYNA NATO'YA ÜYE Mİ?

4 Nisan 1949, Washington, DC Amerika Birleşik Devletleri'nde Kuzey Atlantik Antlaşması'nın imzalanması ile kurulan NATO, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan 30 üye ülkeden oluşan uluslararası bir ittifaktır.

Doğu Avrupa'da yer alan Ukrayna 26 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından 24 Ağustos 1991 yılında bağımsızlığını ilan etti. Kuruluşunun ardından 30 yıl geçen Ukrayna şu an için NATO üyesi değil ancak geçtiğimiz günlerde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını duyurdu.

NATO 4. MADDE NEDİR?

NATO'nun 4. maddesi çerçevesinde bir üye ülke ulusal güvenliği, sınır bütünlüğü veya bağımsızlığı tehli altına girmesi durumunda istişareler için diğer üye ülkeleri acil durum toplantısına çağırabilir.

NATO 5. MADDE NEDİR?

"Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da kendilerinden birine ya da daha fazlasına yöneltilecek silahlı bir saldırının, hepsine yönelmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldırı olursa, BM Yasası'nın 51'inci Maddesi'nde tanınan bireysel ya da kollektif öz savunma hakkını kullanarak herbirinin, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile uyum içinde, silahlı güç kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak, saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflar'a yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldırı ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

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