NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Kuzey Makedonya yakında 30. üyemiz olacak

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yıl sonu yeni üyeleri olması beklenen Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü ziyaret etti. Stoltenberg, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'e Prespa Anlaşması'na katılımı nedeniyle övgülerini ileterek, Kuzey Makedonya'yı NATO üyesi olarak görmeyi umduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg iki günlük Üsküp ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya devlet yetkilileriyle görüştü. Euronews.com'da Görüntüle