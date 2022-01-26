Stoltenberg: Rusya'nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız - Haberler
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Stoltenberg: Rusya'nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız

İhlas Haber Ajansı - Güncel
Stoltenberg: Rusya'nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Rusya'nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya'ya iletti" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg gerçekleştirdiği basın toplantısında, " Rusya'nın endişelerini dinlemeye ve diplomasiyle çözmeye hazırız. NATO yazılı güvenlik tekliflerini Rusya'ya iletti" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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