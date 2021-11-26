Nasipse Olur 2 geliyor! Resmen açıklandı

İSTANBUL (Snob Magazin) - Nasipse Olur filminin ilkinin arkasından gördükleri ilgiden memnun olduklarını ifade eden Yapımcı Vahdet Erdoğan, "Boyabat'tan dünyaya açılmak bizi çok mutlu etti. Filmi yurtdışından izleyenler hem doğal güzelliklerden, hem de hikayenin samimiyetinden çok etkilendiklerine dair mesajlar yazdı.

"ÇOK SAYIDA MESAJ ALDIK"

Başrol oyuncumuz Burak Sevinç'in dünya çapında tanınıyor olması ve Algı Eke'yle yakaladığı uyum da insanların yüreğine dokunabilmemizin en büyük nedeni. Bu kadar istek ve sevgi dolu mesajların ardından biz de devam filmini çekmeye karar verdik. Harika bir senaryoyla geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Nasipse Olur'da küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer'in (Algı Eke) hayatının peş peşe gelen felaketlerle altüst olmasının ardından, başına gelen bütün felaketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan (Burak Sevinç) ile yollarının kesişmesi ve birbirlerinin hayatına dokunmaları konu ediliyor.

VAHDET ERDOĞAN KİMDİR?

Nasipse Olur filminin yapımcısı Vahdet Erdoğan 1979'da Sinop'un Boyabat ilçesinde doğdu. İlkokulu kendi köyünde, ortaokul ve liseyi İstanbul'un Üsküdar ilçesinde okuyan Vahdet Erdoğan, üniversite eğitimini halkla ilişkiler alanında bitirdi. Örgün eğitiminin dışında, kurumsal sosyal sorumluluk, reklamcılık, stratejik yönetim ve siyasal iletişim gibi alanlarda özel eğitimler alan Vahdet Erdoğan, reklam, tasarım, matbaa ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren farklı kuruluşlarda çalışmasının ardından 2003'te kendi şirketi Greenart Grup'u kurdu.

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA ÇALIŞTI

Halen şirketinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Vahdet Erdoğan, lise dönemlerinden itibaren sivil toplum kuruluşlarında çalıştı. SİYAD (Sinop İli ve İlçeleri Yardımlaşma Derneği) Çekmeköy Şube Başkanlığı ile SİYAD Genel Başkan Yardımcılığı yapan Vahdet Erdoğan, Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesinde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı Vekilliği ve Genel Merkez Delegeliği de yapan Vahdet Erdoğan, İstanbul Gazete ve Medya Haber cileri Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Kızılay'daki görevlerini yaparken Vanlı çocuklara 60 bin oyuncağın ulaştırıldığı, "Bir Oyuncak Bir Tebessüm" projesinin dışında Sıfır Noktası 80 Bin Oyuncak Kampanyası, Minik Eller Üşümesin ve 81 İl 81 Anaokulu Projelerinin organizasyonlarında görev alan Vahdet Erdoğan, bazı projelerin başkanlığını da yürüttü.

YAPIMCILIĞI ÜSTLENDİ

Şirketinin Çekmeköy Belediyesi adına 2016 yılından 2019 yılına kadar yaptığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde tamamlanan "Biz O'nu Çok Sevdik Siyer Yarışması", "Merhamet ve Adalet" ve "Komşuluk" temalı uluslararası kısa film yarışmaları ile Türk Kızılayı İstanbul Şubesi için yapılan "İyilik" temalı kısa film yarışmalarının başkanlığını yürüten Vahdet Erdoğan, Nasipse Olur'un yapımcılığını üstlendi.

Argetus Araştırma bünyesinde 2015 genel seçimlerine yönelik kamuoyu yoklama araştırmaları, 2015 yılından 2019 yılına dek kadar her sene İstanbul İlçeleri Ramazan Hizmetleri Araştırması, 15 Temmuz'da Nasıl Değiştik?" konulu araştırma, 2017 Anayasa Değişikliği Halk Oylamasına yönelik kamuoyu yoklama araştırmaları", 2018 genel seçimlerine yönelik kamuoyu yoklama araştırmaları, İstanbul Gençlik Araştırması, Bingöl Gençlik Araştırması, Ulusal Eğitim Araştırması, Özel Okullara Karşı Yaklaşımlar Araştırması, çeşitli belediyeler için "Yerel Yönetim Değerlendirme, Hizmet ve Memnuniyet Araştırmaları", "Din ve Değerler Araştırması", 2019 yerel seçimlerine yönelik "Kamuoyu Yoklama Araştırmaları" gibi büyük ölçekli kamuoyu ve tematik araştırmaların yapılmasına öncülük etti.