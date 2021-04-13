NASA yarışmasını Van Gölü fotoğrafı kazandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü fotoğrafı, 930 binle oyla birinci seçildi.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar tarafından çekilmiş dünya fotoğraflarının yer aldığı bir yarışma başlattı.

VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI 30 KAREYİ ELEDİ

Astronot Kate Rubins tarafından 2016 yılında Uluslararası Uzay İstasyonu'nun yörüngesinde dolanırken, dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nün eşsiz bir fotoğrafını çekti. 'Dünya Turnuvası' isimli online yarışmada Van Gölü'nün uzaydan çekilmiş fotoğrafı, bu kez 4 turda 30 fotoğrafı eledi.

HABER KENTTE SEVİNÇLE KARŞILANDI

Van Gölü, rakibi "Hareket Halindeki Yıldızlar" fotoğrafıyla yarıştığı finalde birinciliği elde etti. Van Gölü fotoğrafının birinci gelmesi kentte sevinçle karşılandı. oldu.

Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü fotoğrafı

VAN GÖLÜ FOTOĞRAFI 2016 YILINDA ÇEKİLMİŞTİ

Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü'nün uzaydan göründüğü fotoğrafla ilgili ayrıca Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de veriliyor.

YARIŞMA SÜRERKEN SİTE ÇÖKMÜŞTÜ

Tüm Türkiye'de oylama için seferberlik başlatılırken oylama sırasında ise NASA'nın sitesi çökmüştü. Van Gölü fotoğrafına oy vermek için siteye giren vatandaşlar "Üzgünüm, dünya gözlemevi şu anda kullanılamıyor. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin" yazısıyla karşılaşmıştı.

İKİ FOTOĞRAF FİNALE KALMIŞTI

8 Mart'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilmiş 32 favori fotoğrafla başlayan yarışmanın finaline kalan Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finalde yarıştı.