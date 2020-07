NASA Uzaydan Çekilmiş Ankara Fotoğrafını Paylaştı NASA, Twitter üzerinden uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafı paylaştı. Uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafı çok kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından beğenildi.

NASA'nın Uzaydan Çekilmiş Ankara Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu

NASA uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafı hakkında yaptığı açıklamada "Türkiye'nin kalbi Ankara gece ve mekanın karanlığında parlıyor." cümlelerine yer verdi. Fotoğrafın NASA astronotları tarafından çekildiği duyuruldu.

Ankara, the heart of Turkey, aglow in the dark of night and space.

This image, captured by @NASA_Astronauts aboard the @Space_Station shows the capital of Turkey lit up with the interwoven city grid and strings of highways. Take a closer look: https://t.co/iE679E6uaa pic.twitter.com/DDijKdnvry

— NASA (@NASA) July 6, 2020

NASA tarafından yayınlanan uzaydan çekilmiş Ankara fotoğrafının altına Türk kullanıcılar tarafından yüzlerce yorum yapıldı. Fotoğraf 6 binden fazla kişi tarafından beğenildi ve binden fazla kişi tarafından da paylaşıldı.

Kaynak: Tamindir