NASA, Jüpiter'in uydusunun yakın mesafeden çekilen fotoğraflarını yayınladı
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NASA, Jüpiter'in uydusunun yakın mesafeden çekilen fotoğraflarını yayınladı

NASA, Jüpiter'in uydusunun yakın mesafeden çekilen fotoğraflarını yayınladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

NASA, Jüpiter'in en büyük uydusu olan ve 1610'da Galileo Galilei tarafından keşfedilen Ganymede'in, uzay aracı Juno tarafından yakın mesafeden çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı.

NASA, Jüpiter'in en büyük uydusu olan ve 1610'da Galileo Galilei tarafından keşfedilen Ganymede'in, uzay aracı Juno tarafından yakın mesafeden çekilen ilk fotoğraflarını yayınladı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Ajansı'ndan (NASA) yapılan açıklamada, uzay aracı Juno'nun 20 yıldan uzun bir süredir Jüpiter'in en büyük uydusu Ganymede'e diğer araçlardan daha yakın uçtuğu ve uydunun 'çarpıcı' görüntülerini yakaladığı ifade edildi. Juno'nun, Ganymede'in yanından geçişinden Dünya'ya gönderilen 2 fotoğraftan birinin aracın JunoCam görüntüleyicisinden, diğerinin de Stellar Reference Unit (SRU) star kamerasından alındığı belirtildi.

Açıklamada fotoğrafların, açıkça belirgin karanlık ve aydınlık arazi, muhtemelen tektonik fay hatlarıyla bağlantılı uzun yapısal özellikler ve kraterler de dahil olmak üzere yüzeyi olağanüstü ayrıntılarla gösterdiğine yer verildi. JunoCam tarafından yakalanan fotoğrafta uydunun neredeyse bir yanının tamamının ve SRU tarafından yakalanan siyah-beyaz fotoğrafta ise Ganymede'in karanlık tarafının yer aldığı belirtildi.

"HERHANGİ BİR UZAY ARACININ UYDUYA GELDİĞİ EN YAKIN NOKTA"

ABD'nin Teksas eyaletindeki San Antonio şehrinde bulunan Southwest Araştırma Enstitüsü'nden Juno Baş Araştırmacısı Scott Bolton "Bu, bir nesilde herhangi bir uzay aracının bu devasa uyduya geldiği en yakın nokta. Herhangi bir bilimsel sonuç çıkarmadan önce acele etmeyeceğiz, ancak o zamana kadar bu göksel harikayı hayretle izleyebiliriz.

GANYMEDE'İN ADLANDIRILIŞI

NASA'nın sitesinde yer alan bilgiye göre Ganymede, 7 ocak 1610'da Galileo Galilei tarafından keşfedildi. Simon Marius'un da muhtemelen Galileo ile aynı zamanda bağımsız bir keşif yaptığı ancak keşfini ilk yayınlayanın Galileo olduğu ifade edildi. Ganymede'in, adını Zeus (Romalılar için Jüpiter) tarafından antik Yunan tanrıları için saki yapan bir çocuktan aldığı belirtildi.


NASA, Jüpiter'in uydusunun yakın mesafeden çekilen fotoğraflarını yayınladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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