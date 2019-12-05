Narlıdere Belediyesi Travel Turkey'de
Narlıdere bu yıl 13'ncü kez kapılarını açan Travel Turkey Fuarı'nda yerini aldı. İzmir Sokakları'nda açılan stantta projelerini anlatan Narlıdere Belediyesi, ziyaretçi akınına uğradı.
Başkan Ali Engin "Bu güzel organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz" dedi.
PROJELER TANITILDI
Narlıdere Belediyesi standında, Üretici Kadın Kooperatifi ve Kadın Danışma Merkezi de sergi stantları açtı. El emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için hazırlanan dergi ve materyaller de beğeniye sunuldu. Ziyaretçilere Kadın Kooperatifinin hazırladığı ürünler ikram edildi.