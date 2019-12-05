Narlıdere Belediyesi Travel Turkey'de

05.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 05.12.2019 13:45

Başkan Ali Engin "Bu güzel organizasyonda yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Tüm vatandaşlarımızı standımıza bekliyoruz" dedi.

PROJELER TANITILDI

Narlıdere Belediyesi standında, Üretici Kadın Kooperatifi ve Kadın Danışma Merkezi de sergi stantları açtı. El emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisini kazandı. Belediye faaliyetlerinin tanıtımı için hazırlanan dergi ve materyaller de beğeniye sunuldu. Ziyaretçilere Kadın Kooperatifinin hazırladığı ürünler ikram edildi.

Kaynak: Bültenler