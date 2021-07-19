NAMAZGÂH İBADETE AÇILDI
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NAMAZGÂH İBADETE AÇILDI

NAMAZGÂH İBADETE AÇILDI
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Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şeyh-i Şirvani Mezarlığı bölgesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Namazgah'ı ziyaret etti.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Şeyh-i Şirvani Mezarlığı bölgesinde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Namazgah'ı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaklaşık 4, 5 ay gibi kısa bir sürede geleneksel mimari ve malzemelerle Namazgah inşaatının tamamlandığını belirtti.

Başkan Eroğlu Namazgahla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Namazgahımızı yaparken Fatih Sultan Mehmet Han'ın Kosova Prizren'de ve Çanakkale'de yaptırmış olduğu Namazgahların mimarisine bağlı olarak yaptık. 4, 5 ayın sonunda bu güzel Namazgah'ımızı halkımızın hizmetine açtık.

Namazgah, Selçuklu ve Osmanlı geleneğidir. Adeta bir açık hava mescidi gibi, yine özellikle büyük alimlerin ve büyük mezarlıkların hemen yanında yapılan bu namazgahlar; hem namaz kılınmaya, hem Cenaze Namazları'nın icrası için, özellikle mezarlık ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim mukabelelerinin okunması için kullanılıyor. Ayrıca Osmanlı dönemlerinde ise asker savaşa gitmeden önce bu Namazgahlarda namaz kılar ve öyle giderlermiş. Bizler de bu güzelliği Tokat'ımızda ortaya çıkarttık. Daha önce Şeyh-i Şirvani bölgesinde namazgah varmış ancak zamanla bu namazgah alanı kaybolmuş. Bizler de tekrar ortaya çıkarttık. Mimarisi ile kullanılan malzemeler ile ve konumu itibariyle Şeyh-i Şirvani Mezarlığımıza ayrı bir güzellik katmış oldu. Bu güzel hizmetin Tokat'ımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen, gece-gündüz çalışan ustalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum"

ERENLER MEZARLIĞI'NA NAMAZGAH İNŞA EDİLECEK

Aynı Namazgahın bir benzerini de Erenler Mezarlığı bölgesine inşa ederek, Namazgah kültürünü yaşatacaklarını belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Şehrimizin iki büyük mezarlığından biri olan Erenler Mezarlığı bölgesinde de aynı mimari tarz ve malzeme ile yeni bir Namazgah'ı inşa edeceğiz. Böylece hem Şeyh-i Şirvani Mezarlığı'nda hem de Erenler Mezarlığı'nda Namazgahlarımız halkımıza hizmet verecek ve bu kültürü de yaşatmış olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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