Nakşibendi şeyhinin ailesi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle cinayetin işlendiğini söyledi
Bitlis'te Nakşibendi şeyhi Abdulkerim Çevik'in ölümünün ardından gözaltına alınan katil zanlısı ifadesinde, "Sosyal medya paylaşımları için öldürdüm" dese de olayın ardından bambaşka bir gerçek çıktı. Ailesi, şeyhin arazi anlaşmazlığında hakemlik yaptığı için öldürüldüğünü belirtti.
Bitlis'in Güroymak İlçesi'nde öldürülen Nakşibendi Şeyhi Abdülkerim Çevik'in (50) katil zanlısı Yakup Şeflekçi tutuklanırken olayın perde arkası da ortaya çıktı.
Şeyhin cenaze törenine katılan AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Milletvekili Taşar, "Şeyh, genç yaşına rağmen bölgede çok sevilen bir kişiydi. Yakup Şeflekçi (katil zanlısı) son iki yıla kadar kendi ticaretini yapan, işi gücü yerinde biri. Madde bağımlısı olunca işleri de kötüye gitmiş. Medreseye gelip gidiyor, Abdülkerim hocanın da talebesi olmuş. Öldürmeden önce 'Bana da dua eder misin?' diye dua istiyor ve tabancasını çıkarıp vuruyor" şeklinde konuştu.
ÇEVİK'İN AİLESİ: ARAZİ ANLAŞMASINDA HAKEMLİK YAPTI
Aynı zamanda şeyhin öğrencisi olan Şeflekçi'yle ilgili iki iddia bulunuyor. Ailesi, şeyhin arazi anlaşmazlığında hakemlik yaptığı için öldürüldüğünü belirtirken, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da katil zanlısının babasının "Oğlum iki yıldır madde bağımlısıydı" dediğini açıkladı.
MİLLETVEKİLİ AKRABASI DA TEYİT ETTİ
Nakşibendi şeyhi Çevik'in 1999-2002 yılları arasında Bitlis milletvekilliği yapan Yahya Çevik'in de amca oğlu olduğu ortaya çıktı. Eski vekil Yahya Çevik de yaptığı açıklamada, "Burada büyük bir köy var, Yakup Şeflekçi de bu köyden. Arazi anlaşmazlığına düşünce Abdülkerim'den hakemlik yapmasını istemişler. Arazisi az belirlenen taraf da olayı gerçekleştiriyor" diye konuştu.
"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM" DEMİŞTİ
Yakup Şeflekçi ise polisteki ifadesinde Abdulkerim Çevik'i amcasını oğlunun borcu nedeniyle yaptığı arabuluculuk sırasında tanıdığını öne sürerek, "15 gün önce Abdulkerim Çevik'le iflas eden amcamın oğlu F.Ş.'nin 150 bin TL borcu için konuştuk. Bunun benden tahsil edileceğini söyledi. Ancak kabul etmedim. Daha sonra internetten paylaşımlarını inceledim. Paylaşımlardaki ikinci kelimenin şifreli olduğunu düşündüm. Bu şifrelerle bazı kesimlere mesaj gönderdiğini düşünmeye başladım. Bu düşünce de hiç kafamdan gitmedi. Olayda kullanmış olduğum tabancayı da bir kamyoncudan 32 bin TL karşılığında satın aldım. Olay günü de öldürmeye karar verdim. Yanıma 3 silahı da aldım. Bulunduğu Eren Tepesi denen yere gittim. Yanına girdim. 150 bin TL muhabbeti hiç geçmedi. Ben girdiğimde tekti. Daha sonra birileri geldi yanına. O sırada aşağıya indim. Dışarıda bulunan türbeyi cep telefonumla kamerayla çektim. Aracıma girdim oturdum. Tekrar aklıma gelince de odaya tekrar girerek Abdulkerim Çevik'e ateş ettim. Sendeleyerek geliyordu bir kez daha ateş edip istasyona geldim" dedi.
10 BİN KİŞİ UĞURLADI
Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK PartiBitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe mahallesindeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Haber Videosu: Nakşibendi şeyhinin ailesi, arazi anlaşmazlığı nedeniyle cinayetin işlendiğini söyledi
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ülkeye bak!şeyhmiş medreseymiş!Allah topunuzun belasını versin. içişleri bakanı da buna ağıt yaktı bir de. böyle hukuk devleti mi olur!osmanlı dan bile eskiye döndük. şeriat mahkemesi kurmuş yargı dağıtıyor adam!Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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YIL 2020 HALA MEDRESE DİYORLARCevap Yaz 9 13 Yayından Kaldır
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ahmet bey kardeşim bu insanlar kendilerini hak yoluna adamış başka bir şeylerle meşgul olmayan, her anını insanlığa doğruluğa adamış, sanki sen 2020 ye geldin de ne oldu. yaratıcı mı değişti sümme haşa, neyse umarım bir gün kalbinin üstündeki kirli perde kalkar hak yoluna dönersin.Yayından Kaldır
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AHMET İSMİNE YAZIK ELBETTE MEDRESE VAR DEVAM EDECEKTİR HEYKELCİ AMETYayından Kaldır
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Bitirdiniz ulan memleketi bitirdiniz Avrupa özentiliği ile1 3 Yayından Kaldır
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Senin küçümsediğin medreselerde yunus emreler, mevlanalar ibni sinalar ve niceleri yetişti, küçümseyip cehalet görüp sırtımızı döndüğümüz geçmişimiz, ve yüzümüzü döndüğümüz batının ahlaksızlığı da ne akladı pakladı bizi. . . .3 4 Yayından Kaldır
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kazanan kamyoncu olmuş 32 bine tabancamı olur:DCevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır