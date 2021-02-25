Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
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Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları

25.02.2021 13:09 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:13
Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları

IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına, İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan Bayrak Anıtı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dikildi.

IĞDIR'ın Aralık ilçesindeki Nahçıvan sınırına, İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yapılan Bayrak Anıtı'na Türkiye ve Azerbaycan bayrakları dikildi.

'Nahçıvan'dan Türkiye'ye girişte ilk olarak selamlanan iki bayrak' anlamını taşıyan Türkiye ve Azerbaycan bayrakları, görenleri duygulandırıyor. Ermenistan'a sınır köy ve askeri birlikler tarafından da görülen bayrakların altına ise Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in unutulmaz 'Tek millet iki devlet' sözü yazıldı.


Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları
Nahçıvan sınırında Türkiye ve Azerbaycan bayrakları

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özkan AYDIN

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