Nagihan öğretmen, resim yeteneğini keşfettiği öğrencisinin hayatına dokundu - BURSA

24.11.2019 12:23 | Son Güncelleme: 24.11.2019 12:30

Bursa'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sırameşeler Çocukevleri Sitesi'nde görevli resim-iş öğretmeni, içe kapanık öğrencisinin resim yeteneğini keşfetmesini sağlayarak onu sosyal hayata kazandırdı.

Üç yıldır öğretmenlik yapan 26 yaşındaki Nagihan Yetim, öğrencisi Ebru Güler'in resme olan ilgisini fark ettikten sonra ona fırça tutmayı, renkleri, boyaları öğretti.

Sırameşeler Çocukevleri Sitesi'nde ücretli öğretmen olarak görevli Yetim, gayret, destek ve öğretileriyle sanatla iç içe olursa sosyalleşmesine katkı sağlayabileceğini düşündüğü öğrencisinin hayatına dokundu.

Öğretmeni sayesinde resim konusundaki kabiliyetini geliştiren ve birçok yağlı boya tablo yapan Güler, resimle tanıştıktan sonra öz güven kazanarak sosyal hayatında olumlu yönde gelişim sağladı.

Nagihan Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında Bursa Uludağ Üniversitesinden mezun olduğunu, Kasım 2016'da Sırameşeler Çocukevleri Sitesi'nde ücretli öğretmen olarak işe başladığını söyledi.

Kurumda "grup sorumlusu" olduğunu belirten Yetim, "Grubumdaki çocukların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için buradayım. Çocuklarla etütler yapıyoruz. Burada işimiz çok kapsamlı, çocukların her şeyinden biz sorumluyuz. İşimin yanı sıra yetenekli gördüğüm çocuklara vakit bulabildiğim kadarıyla resim dersi veriyorum." diye konuştu.

Ebru Güler'in iki yıldır sorumlusu olduğunu aktaran Yetim, başta içe kapanık olan öğrencisiyle özel olarak ilgilendiğini anlattı.

"Ebru'nun bu durumundan çok mutluyum"

Yetim, öğrencisinin her geçen gün resim yapmada kendisini geliştirdiğini ifade ederek, "Ebru şu an örgü de örebiliyor, çok güzel pasta, börek de yapıyor. Bize getirip ikram ediyor. Artık Ebru'nun öz güveninin tamamen yerine geldiğini düşünüyorum. O eski problemleri atlattı." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencisinin gelişiminden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yetim, şöyle devam etti:

"Ebru, yağlı boya yapıyor, tuval üzerinde çalışmayı çok seviyor. İlk başlarda fırçayı eline alma, ona sahip olma gibi bir bilgisi yoktu ama şu an rahatlıkla eline fırça alıp tuvalin başına geçip kendi istediğini yapabilme yeteneğine sahip. Ebru'nun bu durumundan çok mutluyum. O kadar güzel bir gelişme kaydettik ki ben resmi olarak öğretmeniyim ama aslında onların bir ablaları, anneleriyim. Ebru ile aramızda güzel, olumlu bir iletişim var."

"Aramızda duygusal bir bağ oluştu"

Ebru Güler (17) de bir atölye çalışması sırasında atölyeye tuvaller getirildiğini, resme merakının bu tuvalleri görmesiyle başladığını belirtti.

Bir tuval alarak resim yapmayı denediğini, resme yeteneği olup olmadığını görmek istediğini aktaran Güler, "Evde bir resim yaptım. Nagihan hoca da benim bu yeteneğimi keşfetti. Sonra daha fazla resim yapmaya başladım. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum." dedi.

Güler, ilk olarak bir baykuş çizdiğini, zamanla birçok resim tablosu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Nagihan hoca, bana fırça tutmayı, guaj, akrilik boyayı, renkleri kullanmayı, karıştırmayı öğretti. Onu ablam gibi görüyorum, çok seviyorum. O, çok samimi. O yüzden aramızda duygusal bir bağ oluştu. Resim yapmak, stresimi azaltıyor, bana iyi geliyor ve el becerimi geliştiriyor. Tablolarımı eve asıyoruz. 'Bunu ben yaptım' diyorum, mutlu hissediyorum."

Kaynak: AA