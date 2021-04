Nafaka yürüyüşünde 2 saat tutuklu kaldıktan sonra yoluna devam etti

İstanbul'da 5 yıl önce boşandığı eşine süresiz nafaka ödemesine karar verilen Erkan Can, artık nafaka ödeyecek gücü kalmadığını göstermek amacıyla Ankara'ya yürümek için yola çıktı. Kocaeli'ye ulaştığı sırada 1 buçuk yıldır nafakasını ödemediği gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Erkan Can, 2 saat cezaevinde kaldıktan sonra yoluna kaldığı yerden devam etti.

İstanbul'da yaşayan Erkan Can (48), 2014 yılında evlendiği eşinden 2016 yılında boşandı. Eski eşine her ay 2 bin TL nafaka ödemek zorunda kalan Can, artık bu parayı ödemek istemediği için Ankara'ya kadar yürümek için yola çıktı. 15 Nisan Perşembe günü İstanbul'dan 'nafaka yürüyüşüne' başlayan Can, 15 Nisan Cuma günü Kocaeli'ye ulaştı. Kocaeli'de polis denetimine takılan Can, 1 buçuk yıldır nafakasını ödemediği için gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Erkan Can, 2 saat cezaevinde kaldıktan sonra yoluna devam etti.

"TÜM MAĞDURLAR BANA EŞLİK ETMELİ"

Ekonomik sıkıntılarının olduğunu ve artık nafakayı ödemeyecek duruma geldiğini belirten Erkan Can, Ankara'ya ulaştığında Cumhurbaşkanlığı ve Adalet Bakanlığı ile iletişime geçeceğini kaydetti. Çocuk haczine ve ömür boyu nafaka ödemeye itiraz ettiğini ifade eden Can, tüm mağdurların kendisine eşlik etmesi için çağrıda bulundu.

"ÇOCUĞUMU DA GÖREMİYORUM"

Adalet için yürüdüğüne dikkat çeken Can, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Adalet Bakanlığına kadar gideceğim. Derdimi ve mağduriyetimi anlatacağım. Çocuk haczine ve ömür boyu nafaka ödemeye itirazımız var. 6284 sayılı kanun ve Heccav konusunda itirazlarımız var. Bunlar Türk aile toplumunun kökünü dinamitle havaya uçuruyor. Bu şekilde evlilik kavramından uzaklaşıyor. Nafaka almayı hak etmiş kadınlar asla evlenmeyi düşünmüyorlar. Birileri ile birlikte yaşıyorlar. Benim gibi 10 binlerce mağdur var. Şaka yapmıyorum, ayaklarım patlamış durumda ve kaç gündür yürüyorum. Köpeklerin saldırısına uğradım, yetmedi tırlarla omuz omuza yürüyorum. Buraya yetiştiğimde Cuma namazı kılacaktık. Emniyet mensubu arkadaşların kimlik sorgulamasında yakalamam olduğu anlaşıldı. Birikmiş nafakam olduğu için yakalamam çıkmış, ödeyemiyorum. Bunların hiçbiri kurgu değil yaşanan ve gerçek şeyler. Mağduriyetim sadece nafaka ile ilgili değil, çocuğumu da göremiyorum" dedi.

"1 BUÇUK SENEDİR EVLADIM BENİ GÖREMİYOR"

Tüm mağduriyetlerini Ankara'da anlatacağını ifade eden Erkan Can, "Türkiye'nin en prestijli yapım firmasında çalışıyordum. Eski eşim yüzünden her şeyimi kaybettim. Her ay 2 bin TL nafaka ödüyorum. En başta isteyerek ödüyordum ama artık nafaka ödeyemeyecek durumdayım. 2014 yılında evlendim, 2016 yılında boşandık. 2016 yılından beri ödüyorum ama son bir buçuk senedir ödeyemedim. Ayrıca çocuk haczine son verilmesini istiyorum. 1 buçuk senedir evladım beni göremiyor. Defalarca çocuğumu görmek için eski eşimin kapısına gittim ancak bana göstermiyor" diye konuştu.

"ÖMÜR BOYU KÖLELİK OLUR MU?"

Çok zor durumda olduğunu söyleyen Can, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ömür boyu kölelik olur mu? Ömür boyu nafaka ödemeye mahkum edildim. Ben devletine, bayrağına sadık bir vatandaş olarak tabi ki devlet büyüklerimden yardım isteyeceğim. Defalarca kendisine güzel tekliflerde bulundum. İstanbul'dan ev almayı, primlerini ödeyip emekli olması için tekliflerde bulundum hepsini reddetti. Çocuğumun kanından besleniyorlar adeta. Çocuk dediğimiz kavram, Allah'ın bize emanetidir. Çocuk bir insanın sermayesi değildir veya babasına karşı çocuğu kalkan olarak kullanıp yaylım ateşi edemezsiniz. Yaylım ateşi ediyorlar bana, tankla, topla saldırıyorlar. Benim bir tane evladım daha var, üniversiteye hazırlıyorum ama çalışamadığım için çocuğumu okutamıyorum. Benim gibi 10 binlerce mağdur var. Bana eşlik etsinler, bana katılsınlar"

"BİR AN ÖNCE MAĞDURİYETLERİN GİDERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Erkan Can'a Kocaeli sınırları içerisinde eşlik eden Boşanmanın Feri Sonuçları ve Çocuk Hakları Derneği (BOFİSDER ) Genel Başkanı Nihat Yörük, "Erkan Can bir münferit olay değildir, milyonlarca mağdurdan sadece biridir. Erkekler olarak toplu halde bulunup kadınlar gibi gövde gösterisi yapabilecek durumumuz yok ama bu mağduriyetin yaşanmadığı anlamına gelmiyor. Herkes çocuğuna bakmakla yükümlüdür ama eli ayağı tutan bir kadın veya erkeğe ömür boyu para ödemesinin hiçbir hukuki gerekçesi yoktur. Bunların bir an önce düzenlenmesi gerekiyor. Yıllardır bunu söylüyoruz. 5 yıldır bu gündeme getiriliyor. Erkekler cani değildir. Şiddet gören bir sürü de erkek vardır. Cinayetin kadını erkeği yoktur. Cinayete kurban giden bir sürü erkek vardır" dedi.

(Fehime Kartal - Harun Yıldız/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı