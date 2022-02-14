Öfkeli koca, nafaka dekontuna yazdığı not yüzünden tazminata mahkum edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Öfkeli koca, nafaka dekontuna yazdığı not yüzünden tazminata mahkum edildi

Haberler.com - Güncel
 - Güncelleme:
Öfkeli koca, nafaka dekontuna yazdığı not yüzünden tazminata mahkum edildi

Boşandığı karısına her ay ödediği nafaka dekontlarına "haram olsun", "helal etmediğim nafaka" gibi ifadeler yazan Barış A. mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı. Barış A. nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürse de mahkeme eski eşinin huzurunu bozduğu gerekçesiyle 15 bin TL manevi tazminat cezasına hükmetti.

İstanbul'da 2011'de ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. Çiftin çocukları olmadı. 7 yıl sonra genç kadın, aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gibi gerekçeleriyle eşinden boşandı.

İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti, eski koca ise nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.

Nafaka dekontuna 'haram olsun' yazan adama tazminat cezası

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre; Söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu.

Barış A. ise, nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü. Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Haberler.com - Güncel

Nafaka Davası, Para Cezası, Tazminat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (4)

Omurilik Sarmsağı :

Nafakayı ödememenin tek yolu, her gün haberlerde gördüğümüz yöntem

Cevap Yaz 10 11 Yayından Kaldır
Fenerli :

Çocukları yok ikiside öğretmen ama erkek nafaka veriyor.Erkeğin borcu ise kendisinin değil kadının resmi evlenmesi yada ölmesi yada Erkeğin kendisinin ölmesi gerekiyor. Bu ülkede nafaka saçmalığı böyle bitiyor. Erkek ödeyemesse kapalı ceza evine atılıyor.

Cevap Yaz 4 91 Yayından Kaldır
özgür:

şahsen ben beni aldatan kişinin 5 kuruşunu istemem. bu ülkede kadın olacaksın. şimdi bu hanım hiç evlenemzse hep bu parayı alacak. ustune ogretmenlık maası. bırde babası ölurse babasının emeklı maası kadın oldugu ıcın buna kalacak. bu ülkede kadın olmak ayrıcalık.

Cevap Yaz 3 71 Yayından Kaldır
Tüm 4 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title