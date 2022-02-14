Öfkeli koca, nafaka dekontuna yazdığı not yüzünden tazminata mahkum edildi

İstanbul'da 2011'de ikisi de öğretmen olan Nihal B. ve Barış A. evlendi. Çiftin çocukları olmadı. 7 yıl sonra genç kadın, aldatma, darp, psikolojik şiddet, malvarlığını gizleme ve ailesinin üzerine geçirme gibi gerekçeleriyle eşinden boşandı.

"HARAM OLSUN"

İddiaya göre Nihal B. tazminat talebinden vazgeçti, eski koca ise nafaka ödemeyi kabul etti. Ancak her ay 7 bin lira gönderen Barış A., dekontların açıklama kısmına "Helal etmediğim nafaka", "Haram olsun" gibi ifadeler yazdı.

DEKONT YOLUYLA HAKARET ETTİĞİNİ SAVUNDU

Akşam gazetesinden Neslihan Keskin'in haberine göre; Söz konusu mesajların psikolojisini bozduğunu öne süren Nihal B., eski kocasına 250 bin liralık tazminat davası açtı. Nihal B., dilekçesinde eski eşi nedeniyle annelik hayalinden vazgeçtiğini, boşanırken sahip olduğu malvarlığının çoğunu karşı tarafa bıraktığını, buna rağmen gelirinin küçük bir kısmı sayılacak miktarda nafaka ödeyen Barış A.'nın kendisine dekont yoluyla hakaret ettiğini savundu.

HELAL ETMEMESİNİN TANRISAL CEZA DİLEME ANLAMINA GELDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Barış A. ise, nafakayı helal etmemesinin tanrısal ceza dileme anlamına geldiğini öne sürdü. Nihal B.'yi haklı bulan mahkeme, eski eşinin huzurunu bozan Barış A.'nın 15 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Haberler.com - Güncel