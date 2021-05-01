Nadir görülen hastalıktan doktoru sayesinde kurtuldu

Nadir görülen hastalıktan doktoru sayesinde kurtuldu 10 bin kişiden 3'ünde görülebilen hastalıktan kurtulup sağlığına kavuştu Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr.

Nadir görülen hastalıktan doktoru sayesinde kurtuldu

10 bin kişiden 3'ünde görülebilen hastalıktan kurtulup sağlığına kavuştu

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Vatan Tayfur:

"Görülme ihtimali de 10 bin vakada 3-4 tane"

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 68 yaşındaki bir kadın 10 yıldır rahatsızlık yaşadığı karaciğer kisti hidatik hastalığından ameliyatla kurtuldu. 10 bin kişiden 3'ünde görülebilen hastalıktan Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Vatan Tayfur sayesinde kurtulan 3 çocuk annesi Emine Uyar yeniden sağlığına kavuştu.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki 3 çocuk annesi Emine Uyar yaklaşık 10 yıldır karaciğer kisti hidatik hastalığıyla boğuştu. 10 bin kişiden 3'ünde görülebilen hastalık nedeniyle pek çok defa ameliyat olan Uyar, hastalıktan bir türlü kurtulamadı. Tedavi edilmediği takdirde hayati tehlikeye neden olan hastalık nedeniyle son olarak ilçedeki özel bir hastanede Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Vatan Tayfur'a muayene olan Uyar, burada ameliyata alındı. Opr. Dr. Tayfur tarafından yapılan ameliyatta leğen kemiği bölgesinde bulunan kaslarda ve leğen kemiği bölgesindeki hidatik kistleri tespit edildi. 1,5 santimetre çapındaki pek çok kist ameliyatla temizlenerek patolojiye gönderildi.

"Görülme ihtimali de 10 bin vakada 3-4 tane"

Vakanın çok nadir görüldüğünü belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Vatan Tayfur, "Hastamız yaklaşık 10 yıl önce karaciğerinden karaciğer kist statiği dediğimiz bir rahatsızlıkla operasyon geçirmiş. Yaptığımız tetkiklerde sol bel omurları arasında fıtık mevcuttu ve sapında yer yer zedelenmelere sebep olan çok sayıda kist mevcuttu. Hastayı biz bel fıtığını tedavi etmek için operasyona aldığımızda kaslar arasında 1,5 santimetre ebatlarında kistler çıkardık. Tedavisi devam ediyor. Nadiren görülebilen bir hastalık olmasına rağmen bazen akciğer, çok az ihtimal beyin, oldukça az ihtimal bel omurlarında ve beldeki kaslarda, leğen kemiğinde görülmektedir. Bu hastalığın tedavisi başlangıçta cerrahi olarak kistlerin çıkarılması, sonrasında tedavinin başlatılmasıdır. Zaman içerisinde tekrarlayabiliyor. Sıkı bir takip edilmesi gerekiyor. Bel omurları ve çevresindeki kaslarda, leğen kemiği aralıklarındaki kaslarda kemikte görülme ihtimali de 10 bin vakada 3-4 tane anca. Bu bölgede ilk karşılaştığımız vaka diyebiliriz. Karaciğer kist hidatiği genelde hayvancılıkla uğraşan kişilerde görülebilen bir hastalık" dedi.

Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy Mahallesi'nde çiftçilik ve hayvancılık yapan Emine Uyar, 10 yıldır bu rahatsızlıkla yaşadığını belirterek sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN