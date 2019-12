MZV Gençlik Zirvesi 2 bini aşkın gencin katılımıyla ZORLU PSM'de gerçekleşti

24.12.2019 16:52 | Son Güncelleme: 24.12.2019 16:52

Gençlerin her yıl büyük bir heyecanla beklediği MZV Gençlik Zirvesi'nin dördüncüsü, iklim değişikliğinden yeni akım medyaya, yapay zekâdan engelleri aşan girişimlere uzanan zengin içeriği ve birbirinden değerli konuşmacılarıyla, Türkiye'nin dört bir yanından gelen, 130 farklı üniversite ve 400 liseden 2 bini aşkın lise ve üniversite öğrencisini Zorlu PSM'de bir araya getirdi.

Mehmet Zorlu Vakfı'nın (MZV) gençlerin 21. yüzyılın gerektirdiği beceri ve yetkinlikler ile donanmalarına katkı sağlamak için düzenlediği '21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı'nın ayrılmaz bir parçası olan MZV Gençlik Zirvesi'nin dördüncüsü düzenlendi.

Türkiye'de alanında uzman ve önemli birçok ismi aynı mekânda tüm gün bir araya getirerek, gençlerin kariyer planlarına ilham olabilecek hikayeleri dinlemelerine ve bu kişilerle iletişim kurabilmelerine imkan sağlayan 'MZV Gençlik Zirvesi', dördüncü yılında da gençlerin gönlünü fethetti. Etkinlikte; merak eden, sorgulayan, kendini 21. Yüzyıl yetkinlikleri ile geliştiren gençler, iklim değişikliğinden yeni akım medyaya, yapay zekâdan engelleri aşan girişimlere uzanan birçok konudaki güncel gelişmeyi, alanında uzman isimlerden dinleme fırsatı yakaladı.

MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Erkut'un moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Girişimci Ahu Büyükkuşoğlu Serter, Hikaye Anlatıcısı Barış Özcan, Nöro Sağlık Beyin Araştırmaları ve Uygulamaları Merkezi Kurucusu Uzm. Dr. Kerem Dündar, Deneyimli Gazeteci Emin Çapa, Televizyon Program Yapımcısı ve Sunucu/ Çevre Aktivisti Güven İslamoğlu, İklim Aktivisti ve Fridays For Future Türkiye Kurucusu Atlas Sarrafoğlu konuşmalarıyla yer aldılar. Çok sayıda panelin de düzenlendiği Zirve'de, 'Araştırmalarla Gençlik Paneli'nde Bekir Ağırdır ve Evrim Kuran, 'Kültür Sanat Kodları Paneli'nde Gülşah Güray, Kanat Atkaya, Görgün Taner ve Murat Abbas, 'Engelleri Aşan Girişimler Paneli'nde Sadık Ünlü, Zafer Elçik ve Deniz Karaşahin, 'Yapay Zeka Paneli'nde; Prof. Dr. Zehra Çataltepe, Emre Laleli, Şükrü Bezen ve Çağlar İçer, 'Yeni Akım Medya Paneli'nde ise Ruşen Çakır, Gülin Çavuş, Ahu Özyurt ve Yavuz Oğhan yer aldı.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu: "Hayal kurun, kendinize inanın, kurduğunuz hayalleri gerçekleştirmek için çok çalışın, başarı mutlaka gelecektir"

MZV Gençlik Zirvesi'nde gençlere önemli tavsiyelerde bulunan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu "Ben hep hayallerimin peşinden gittim ama hayalci olmadım. Gezdim, dolaştım, merak ettim, araştırdım. İnce ve uzun bir yolda bazı güçlüklerle karşılaştım ama peşini bırakmadım. Hangi işi yaparsam yapayım gider bakar, müşterinin mağazada ne istediğine dikkat ederdim. Piyasayı iyi koklar ve çok iyi gözlem yapardım. Tekstilde bu anlayışla birçok ilki gerçekleştirdim. Daima ileri baktım. Bu anlayışla geleceğin teknolojide olduğuna inanarak 1994 yılında neredeyse yok olmak üzere olan Vestel'i aldık. Bugün o Vestel 155 ülkeye teknolojik ürün ihraç ediyor, 22 yıldır kendi sektöründe ihracat şampiyonu oluyor. Ne iş yaptıysak hep en iyisi olması için çaba sarf ettik. Gençlere de tavsiyem; hayal kurun, bir işte başarısız olabilirsiniz ama vazgeçmeyin. Dürüst ve çalışkan olun ve devam edin. Yapacağınız işe inanın. İşinizin peşinden koşun, işinize aşık olun. Hedefinizi koyun ve çalıştığınız işte en yüksek neresi ise orayı hedefleyin ve çok çalışın. Başarı mutlaka gelecektir. Eğer başarılı olursanız hem siz kazanırsınız hem de ülkemiz kazanır" dedi.

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu: "Birleşmiş Milletler'in belirlediği, küresel kalkınma amaçlarının maddelerinden biri olan nitelikli eğitim için kamu, özel sektör ve sivil toplum, hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız."

Zorlu Grubu olarak, Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda toplumsal etkisini her geçen gün daha da büyütmeyi sürdürdüklerini ve bu anlayışla geleceğin teminatı olan gençleri her platformda desteklediklerini ifade eden Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Bugün baktığımızda, Birleşmiş Milletler'in belirlediği, küresel kalkınma amaçlarının maddelerinden birinin de, "Nitelikli Eğitim" olduğunu görüyoruz. Birleşmiş Milletler'in bu yaklaşımı, kuşkusuz kurumların ve şirketlerin daha duyarlı olmasını teşvik edecek, eğitimde eşitsizliği gidermeye katkı sağlayacaktır. O yüzden eğitimin tüm aşamalarında; kamu, özel sektör ve sivil toplum olarak hep birlikte elimizi taşın altına koymalıyız. Biz de bu sorumluluk duygusuyla Mehmet Zorlu Vakfı ile aracılığıyla sunduğumuz burslar, yaptırdığımız okullar ve dört yıldır 21. Yüzyıl Yetkinlikleri Eğitim Programı ile gençlerimize nitelikli eğitim alanında katkı sağlamaya ve onları geleceğe hazırlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar programımızı bitiren öğrenci sayısı 1.000'e ulaştı. Eğitim programının en son ayağı olan MZV Gençlik Zirvesi'ne dört yılda 8 bine yakın gencimiz katıldı" dedi. 21. yüzyıl yetkinliklerinin de değişen ihtiyaçlarla birlikte her geçen gün yeniden şekillenmeye devam ettiğini söyleyen Olgun Zorlu, "Yapılan araştırmalar, yakın geleceğin dünyasında, duygusal becerilerle donatılmış insan kaynağına ihtiyaç olacağını ortaya koyuyor. 2020'de; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, insan yönetimi, işbirliği ve duygusal zekânın daha fazla öne çıkacağı ifade ediliyor. Bu nedenle, gençlerin de önümüzdeki dönemde, daha başarılı ve üretken olması için, bu becerilere çok daha fazla ihtiyaç olacak. Biz de bu anlayışla eğitim programımızı geliştirmeye ve gençlerimizi 21. yüzyıla hazırlamaya devam edeceğiz" dedi.

Prof. Dr. Erhan Erkut: "Öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağladığınız zaman eğitime ilgi ve merakları artıyor ve daha mutlu oluyorlar."

Bu yıl Mehmet Zorlu Vakfı (MZV) Gençlik Zirvesi'nin 4'üncüsünü gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Erhan Erkut, açılışta yaptığı konuşmada, "Eğitimi doğru kurguladığınız ve öğrencilerin kendi kendilerine öğrenmelerini sağladığınız zaman eğitime karşı merakı artan öğrenciler, okullarına ve eğitime daha mutlu bir şekilde devam ediyorlar. Bu yıl, 130 farklı üniversite ve 400 farklı liseden öğrencilerimizle bugün bu zirveyi son dersimiz olarak gerçekleştiriyoruz. Şubat-Haziran arasında yeni eğitim dönemimizi başlatacağız. Burada tekrar belirtmek isterim ki, kendi kararlarımızı vermek zorundayız. Önünüzde tek bir hayatınız var, onu yaşayın'' diye konuştu.

Kaynak: Bültenler