Myp Mardin İl Kongresi Yoğun Katılımla Yapıldı

Muhafazakar Yükseliş Partisi'nin (MYP) Mardin İl Kongresi yapıldı, partinin Mardin İl Başkanı Cemal Ercan oldu.

MYP Mardin İl Kongresi saat 14.00'da yaklaşık 400 partilinin katılımıyla öğretmenevinde gerçekleştirildi. İlk kongreye MYP Genel Sekreter Muhammed Recep Altun, Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Hanifi Karagöz, ilçe başkanları, genel merkez yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede MYP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz'ın partililere gönderdiği mesaj okundu. Mesajda, faizsiz Türkiye için partinin kurulduğu ve partililerin Güneydoğu'da büyüyerek ailelerine katılmasından duyduğu memnuniyet dile getirildi.

Kongrede konuşan MYP Genel Sekreteri Muhammed Recep Altun, faizsiz bir Türkiye inşa etmek üzere yola çıktıklarını söyledi. Altun, "Muhafazakar Yükseliş Partisi bir mübarek gecede peygamberimizin doğduğu gecede kurulma kararı almış ve Yargıtay'a ertesi gün başvurusu yapmış bir partidir. Bunun temelinde tarih, inanç, millet-i İbrahim var, hayırlı olsun. Partimiz milletin gösterdiği büyük ilgi ve teveccühe cevap verebilecek düzeyde çözüm ve projeleri tertemiz, samimi, köklü geçmişi ile ekonomide faizsiz bir gelecek vadeden bir partidir. Bu partinin başında da genç lider bilgi ve birikimiyle Türk İslam davasının lideri Ahmet Reyiz Yılmaz bize faizsiz bir ekonomi vadediyor" dedi.

MYP Halkla İlişkiler Sorumlusu Mehmet Hanifi Karagöz, kongreye katılan yüzlerce delegeden destek sözü aldı.

Daha sonra konuşan MYP Mardin İl Başkanı Cemal Ercan, faizsiz bir Türkiye oluşturmak için gençler ve kadınlarla çalıştıklarını söyledi. Ercan, "Her şey hayallerle başlar, inanırsak başarırız. Türkiye'de muhafazakar yükseliş dönemi başlayacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kongreye geçilerek İl Başkanı Cemal Ercan ve yönetim kurulu delegelerin desteğini alarak göreve getirildi. 21 kişilik yönetim kurulunun oluşturulduğu kongrede disiplin kurulu üyeleri ve büyük kurultay delegeleri oylarla belirlendi. Ercan'a sürpriz yapan partililer il başkanının doğum günü için pasta kesti. - MARDİN

Kaynak: İHA