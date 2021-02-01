Myanmar'daki askeri darbe Japonya'nın başkenti Tokyo'da protesto edildi

Myanmar Lideri Aung San Suu Kyi ve Devlet Başkanı Win Myint'in gözaltına alınmasına tepki gösteren yaklaşık 800 protestocu, bayrak ve pankartlarla Birleşmiş Milletler Üniversitesi önünde bir araya geldi. Uluslararası kamuoyuna yaşananlara tepki gösterme çağrısı yapan öfkeli kalabalık, tutuklanan Suu Kyi ve demokratik olarak seçilmiş diğer tüm liderlerin derhal serbest bırakılmasını isteyerek "Özgür Myanmar" ve "Özgür Aung San Suu Kyi" sloganları attı.

JAPON HÜKÜMETİNDEN İLK TEPKİ

Dünya gündemine bomba gibi düşen askeri darbeye Japonya hükümetinden de ilk tepki gecikmedi. Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün yaptığı açıklamada Myanmar için demokrasi çağrısında bulundu. Tokyo'nun durumun diyalog ve demokratik süreçler doğrultusunda barışçıl bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu belirten Kato, Japon vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması için hükümetin her türlü çabayı sarf edeceğini de sözlerine ekledi.

MYANMAR'DA NELER YAŞANDI?

Myanmar ordusunun yayın organından yapılan açıklamada, sabah saatlerinde gerçekleşen gözaltıların ardından darbe iddiaları doğrulanırken, ülke idaresinin artık Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing'in elinde olduğu duyuruldu. Açıklamada, darbenin 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine gerçekleştirildiği vurgulandı.

ORDU OHAL İLAN EDİLDİĞİNİ AÇIKLADI

Darbenin ardından ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklayan ordu, Myanmar'ın bir seneliğine askeri yönetimle idare edileceğini belirtti.

DEVLET BAŞKANI VE İKTİDAR PARTİSİ YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Myanmar'da iktidar partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) Partisi Sözcüsü Myo Nyunt, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, Devlet Başkanı Win Myint, Suu Çii ve partinin diğer yöneticilerinin sabahın erken saatlerinde ordunun yaptığı baskın sonucu gözaltına alındığını açıklamıştı.

SÖZCÜ HALKA SESLENDİ

"Halkımızdan düşünmeden karşılık vermemesini ve yasalara uygun şekilde hareket etmesini istiyorum" ifadesini kullanan Myo Nyunt, kendisinin de gözaltına alınmayı beklediğini belirtmişti.

GENELKURMAY BAŞKANI ANAYASA'NIN FESHEDİLEBİLECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Ülkede, 8 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hile tartışmalarının sürdüğü sırada Genelkurmay Başkanı 27 Ocak'ta, kanunların düzgün şekilde uygulanmaması halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini açıklamıştı.

TÜRKİYE DE TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Myanmar'daki darbeye ilişkin "Derin endişeyle karşılıyor, şiddetle kınıyoruz. Türkiye her türlü darbeye ve askeri müdahaleye karşıdır. Myanmar'da gözaltına alındığı bildirilen tüm seçilmiş liderlerin ve sivillerin derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AB'DEN "GÖZALTILARI SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI

Avrupa Birliği, Myanmar'daki askeri darbeyi şiddetle kınayarak gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK ERSOY