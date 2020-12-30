Müzisyen Hayko Cepkin ile paraşütçüler Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı
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Müzisyen Hayko Cepkin ile paraşütçüler Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı

30.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 30.12.2020 11:05
Müzisyen Hayko Cepkin ile paraşütçüler Pamukkale'de sıcak hava balonundan atladı

Denizli'deki dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de, müzisyen Hayko Cepkin'in de aralarında olduğu 16 paraşütçü, 3 bin 500 metre yüksekliğe çıkan sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi.

Denizli'deki dünyaca ünlü turizm merkezi Pamukkale'de, müzisyen Hayko Cepkin'in de aralarında olduğu 16 paraşütçü, 3 bin 500 metre yüksekliğe çıkan sıcak hava balonundan atlayış gerçekleştirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden alınan izinle yapılan atlayış öncesinde 6'sı Rus 16 paraşüt pilotu, termal sularıyla tanınan Karahayıt Mahallesi'nde bir araya geldi.

Sanatçı Cepkin, uçuş öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Pamukkale'de ilk kez bir sıcak hava balonundan paraşütle atlayış yapacakları için heyecanlı olduğunu söyledi.

Pamukkale'nin eşsiz bir manzarasının olduğunu belirten Cepkin, "Pamukkale zaten dünyaca bilinen, harika doğasıyla memleketimdeki güzel noktalardan birisi. Pamukkale'yi gökyüzünden göreceğiz ve havasını gökyüzünde test edeceğiz." dedi.

Cepkin, yurt içi ve dışında birçok yerde atlayış yaptığını ifade ederek, "Paraşütçülük, kelimelerle anlatılır bir şey değil. Gerçekten, yaşayan anlayabilir bu duyguyu. Gökyüzünden dünyayı seyretmek, aslında ait olmadığınız yerde ait olmadığınız bir şeyi yapma duygusu. Bu paha biçilmez." diye konuştu.

Paraşütçüler, daha sonra içinde turistlerin de olduğu, sırayla yükselen sıcak hava balonlarına bindi. Balonlar, Pamukkale Ören Yeri semalarında 3 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığında, paraşütçüler birer birer kendilerini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 8 dakika havada kalan paraşütçüler, Haytabey Mahallesi'ndeki bir tarlaya güvenli şekilde indi.

Atlayış, Denizli'de sıcak hava balonundan yapılan ilk paraşüt atlayışı olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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