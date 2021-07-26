Mutluluğu bulduğu yerde oğluna şifa arıyor
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Mutluluğu bulduğu yerde oğluna şifa arıyor

Mutluluğu bulduğu yerde oğluna şifa arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yeliz Yeşilyurttan (30) dünya evine girdiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda şimdi de otizmli oğlu Engin için şifa arıyor.

Yeliz Yeşilyurttan (30) dünya evine girdiği Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda şimdi de otizmli oğlu Engin için şifa arıyor. 3.5 yaşındaki Engin, uzmanlardan dil ve duyu terapisi görüyor. Bütün çabasının oğlunun sağlığı olduğunu söyleyen anne, "İlk mutluluğumu burada yaşadım İnşallah ikinci mutluluğu da burada yaşarım" dedi.

Bağcılar'da yaşayan 30 yaşındaki Yeliz Yeşilyurttan, 7 yıl önce Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda düzenlenen toplu düğün şöleninde kıyılan nikahla evlendi. Mutlu bir evliliği bulunan Yeşilyurttan'ın yıllar sonra Engin ismini verdiği oğlu dünyaya geldi. İki yaşına geldiğinde sağlık kontrollerini yapan doktorlar, Engin'e otizm teşhisi koydu. Çocuklarının otizmli olmasına şaşıran ve büyük üzüntü duyan aile minik yavruları için çare arayama başladı. Gözü yaşlı anne, kendilerine verdiği destekten dolayı da Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya teşekkür etti.

"Kendisini ifade edemiyor"

Yeliz Yeşilyurttan, engellilere her türlü eğitimin verildiği Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda otizme yönelik de hizmetin sunulduğunu öğrendi. Yeşilyurttan dünya evine girdiği Engelliler Sarayı'na yıllar sonra çocuğu için gidip yetkililerle görüştü. 3.5 yaşındaki Engin, burada dil ve duyu terapisi almaya başladı. Çocuğunun konuşamadığını ve sıkıntısını söyleyemediğini belirten Yeşilyurttan, "Otizm hastası oğlumu tedavi olması için buraya getirdim. Konuşamıyor ve kendisini ifade edemiyor. İyileşerek konuşmasını ve bana anne demesini çok istiyorum. Ben burada düzenlenen toplu nikah töreninde evlenmiştim. İlk mutluluğumu burada yaşadım İnşallah ikinci mutluluğu da burada yaşarım" dedi. - İSTANBUL

Mutluluğu bulduğu yerde oğluna şifa arıyor
Mutluluğu bulduğu yerde oğluna şifa arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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