Mutfakta aşk Yemek programlarıyla ünlenen Arda Türkmen, güzellik Blogger Melodi Elbirliler ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Snob Magazin'in özel haberine göre; televizyonda yaptığı yemek programları, samimi sunumuyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan Arda Türkmen, güzellik Blogger'i olarak son dönemlerde sosyal medya üzerinden hayran kitlesi çığ gibi büyüyen Melodi Elbirliler'le aşk yaşıyor. Türkmen ile Elbirliler kısa süre önce başlayan beraberliklerini şimdilik gizli tutmayı tercih ediyorlar.