Müteahhit, sözleşmeyle aldıkları daireleri satışa çıkardı

BURSA'da, ev almak için müteahhide 100 bin ile 150 biner TL arasında sözleşme karşılığında para veren 20 kişi, evlerinin teslim edilmediğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sözleşmesi kendisinde olan evinin başkasına da satıldığını söyleyen Gülizar Ulusoy, "Adalete güveniyoruz. Sonuna kadar hukuk savaşımızı vereceğiz" dedi.

Bursa'da ev sahibi olmak isteyen yaklaşık 20 kişi, 2018 yılında, Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde yapımına başlanan proje için müteahhit Haluk B.'ye 100 bin ile 150 biner TL arasında değişen miktarda para verdi. Para verenler ile müteahhit arasında ödedikleri para karşılığında sözleşme imzalandı.

Üzüntü ve stres nedeniyle annesinin sağlığının olumsuz etkilendiğini belirten mağdurlardan Nuray Güler, "250 bin liraya anlaştık. 150 bin lirasını peşin verdik. 2 yıldır hukuk savaşındayız. Ne yazık ki bu hukuk savaşını verirken aynı zamanda bu durumdan dolayı annem üzüntüden rahatsızlandı. ya verdiğimiz parayı ya da dairemizi istiyoruz. Yine annem daha önce ciddi bir rahatsızlık geçirmişti. Ona motive olması için bu daireyi almıştık. Onun için daha sağlıklı, daha rahat olması için asansörlü, daha iyi bir koşullarda yaşaması için buradan ev almak istemiştik ama bu duruma annem üzüldüğü için tekrar hastalığı tetikledi" diye konuştu.