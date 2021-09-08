Mut'ta yetiştirilen biberden elde edilen turşuya ilgi artıyor

Mersin'in Mut ilçesinde yetişen biberden elde edilen turşuya talep gün geçtikçe artıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde yetişen biberden elde edilen turşuya talep gün geçtikçe artıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, AA muhabirine, ilçede 5 bin 400 dekar alanda ilçeye özgü biberin üretiminin yapıldığını söyledi.

İlçede yetişen biberden elde edilen turşuya talebin de her geçen gün arttığını dile getiren Bayır, turşu yapımının arttırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Biber turşusu yaparak satan Eşe Kara da Türkiye'nin birçok iline gönderdiği turşuyla aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler