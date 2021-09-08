Mut'ta yetiştirilen biberden elde edilen turşuya ilgi artıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mut'ta yetiştirilen biberden elde edilen turşuya ilgi artıyor

Mut'ta yetiştirilen biberden elde edilen turşuya ilgi artıyor
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde yetişen biberden elde edilen turşuya talep gün geçtikçe artıyor.

Mersin'in Mut ilçesinde yetişen biberden elde edilen turşuya talep gün geçtikçe artıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, AA muhabirine, ilçede 5 bin 400 dekar alanda ilçeye özgü biberin üretiminin yapıldığını söyledi.

İlçede yetişen biberden elde edilen turşuya talebin de her geçen gün arttığını dile getiren Bayır, turşu yapımının arttırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Biber turşusu yaparak satan Eşe Kara da Türkiye'nin birçok iline gönderdiği turşuyla aile bütçesine katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Derya Baykal Şevket Çoruh Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Çağdaş Atan Şenol Güneş Ünal Karaman Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mut'ta yetiştirilen biberden elde edilen turşuya ilgi artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 10:23:44. #1.14#

title