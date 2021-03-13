Mut'ta fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
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Mut'ta fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor

13.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 13.03.2021 22:25
Mut'ta fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor

Mersin'in Mut ilçesinde önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle zarar gören çatıları uçan evler, ahır ve depoların hasar tespit çalışmaları başladı.

Mersin'in Mut ilçesinde önceki gün etkili olan fırtına nedeniyle zarar gören çatıları uçan evler, ahır ve depoların hasar tespit çalışmaları başladı.

Belediye ekiplerinin ilçede meydana gelen fırtına sonucunda, 102 Mahalle Muhtarla irtibata geçerek tek tek hasar tespiti ve bilgi paylaşımı yaptı. Teknik ekipler, Mersin İl Afad Müdürlüğü ekipleri ile koordineli olarak vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çalışma başlattı.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, beraberindeki heyetle birlikte ilçede meydana gelen fırtına ve şiddetli rüzgardan zarar gören Evren, Barabanlı, Narlı, Aşağıköselerli, Bağcağız, Çaltılı, Çortak, Dereköy, Doğancı, Göksu, Güzelköy, Hacıahmetli, İbrahimli, Işıklar, Karacaoğlan, Kırkkavak, Yapıntı, Yeşilyurt ve Yıldız mahallelerini ziyaret ederek çatıları uçan binaları yıkılan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fırtınada 16 evin, 6 ahır ve 1 deponun çatısının uçtuğunu ve evlerde zarar meydana geldiğini belirten Başkan Şeker, "Fırtınada köylerimizde insanlarımızın birçok evinin çatıları yerle bir oldu. Biz belediye olarak AFAD ile köylerimizi gezdik. Mut Belediyesi olarak köylerimizde olan afetin yaralarını sarmak adına insanların yanındayız. Belediyemizin güçlü bir yapısı var ve o güçlü yapı vatandaşlarımızın yarasını sarma kabiliyetine sahip. Burada can zayiatının olmaması bizleri sevindirdi. Çok şükür onca afete rağmen insanlarımızın canlarına bir şey gelmedi. Mallarına gelen zarar da inşallah devletimizin gücü ile en iyi şekilde karşılayıp yardımcı olacağız" diye konuştu. - MERSİN

Mut'ta fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
Mut'ta fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
Mut'ta fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
Mut'ta fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor
Mut'ta fırtınanın hasar tespit çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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