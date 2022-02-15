Müşterilerinin fotoğraflarından 4 bin 500 parçalık koleksiyon yaptı

BOLU (İHA) - Bolu D-100 Karayolu üzerinde restoran işletmeciliği yapan İsmail Taş, 32 yıldır müşterilerinin bıraktığı fotoğraflardan oluşturduğu 4 bin 500 parçalık koleksiyonu iş yerinde sergiliyor.

Bolu'da D-100 Karayolu Köroğlu mevkiinde restoran işletmeciliği yapan İsmail Taş'ın müşterileri, genellikle tır ve kamyon şoförlerinden oluşuyor. İsmail Taş'ın müşterilerinden birisi 1990 yılında hesap ödeme noktası üzerinde bulunan camın altına fotoğrafını bıraktı. Fotoğrafını bırakan vatandaşın vefat etmesinin ardından onu tanıyan diğer tır ve kamyon sürücüleri de fotoğraflarını bırakmak istedi. Aradan geçen 32 yılda Taş'ın işletmesinde binlerce sürücünün fotoğrafı birikti. İsmail Taş, bugüne kadar biriken 4 bin 500 fotoğraftan 3 bin tanesini iş yerinin duvarında oluşturduğu panoda sergilemeye başladı.

"FOTOĞRAFTAKİ KİŞİLERİN ÜÇÜNCÜ KUŞAĞI DÖNÜYOR"

Fotoğrafı sergilenenlerin çoğunun vefat ettiğini ve şoförlük yapan çocuklarının da restoranına geldiğini belirten İsmail Taş, "Burayı 1985 yılından bu yana ağabeyimle birlikte işletiyoruz. 81 ilden bu yolu kullanan tır ve kamyon şoförlerinin hepsi burayı tanır. Uğrak bir yer. Fotoğraf koleksiyonu 1990 yılından bu yana devam ediyor. Fotoğraftaki kişilerin üçüncü kuşağı dönüyor. Bu işi yapanlar bizim başladığımızda babalarıydı. Şuan çocukları ve torunlarına da sirayet etti. Hepsi de babalarının, dedelerinin yerini koruyup geliyorlar. Bu fotoğraflar çok eski. Şuan 3 bin fotoğraf var. Kasamda da daha pano haline getirmediğim bin 500 kadar fotoğraf var. Bir çoğu rahmetli oldu. Hayatta olan çocukları ve torunları gelerek burada anıları yaşıyor. İlk fotoğrafını bırakan kişi de rahmetli oldu. Ondan sonra onun fotoğrafını gören kişi 'Bu bizim komşumuzdu. Bir fotoğraf da ben bırakayım' diyerek bıraktı. Bu şekilde bugüne kadar geldi ve anıya dönüştü. Sergi haline getirdik. Şuanda da vermek isteyen olursa alıyoruz" dedi.

(Faruk Çidem/ İHA)