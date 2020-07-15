Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Yönetim Kurulu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulunarak, üniversite ile şehir ve iş dünyasını birleştirmesinden dolayı teşekkür etti.

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği'nden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
15.07.2020 19:29 | Son Güncelleme: 15.07.2020 19:32

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Yönetim Kurulu, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'ya nezaket ziyaretinde bulunarak, üniversite ile şehir ve iş dünyasını birleştirmesinden dolayı teşekkür etti.

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği Erzurum Başkanı Fuat Demir ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Rektör Prof.Dr. Ömer Çomaklı'ya ziyarette bulundu. İş dünyası ve sanayici ile üniversitenin son 3-4 yıldır yaptığı iş birliği bugüne kadar görülmemiş şekilde bir mesafe kat ettiğini söyledi. Ayrıca üniversitenin kapılarını Erzurum halkına açmasının da önemine dikkat çeken Demir, "Üniversitenin kapalı kampüsünün halka açılması, üniversite ile şehrin birleşmesi konusunda önemli bir gelişme. Çünkü, şehrimizin küçük ve orta ölçekli esnafının üniversite öğrencilerine ihtiyacı var. Bu pandemi sürecinde esnafımız hayli zor günler geçiriyor. Öğrencilerin gelmesi ile esnafımızın ve şehrimizin yeniden canlanacağına inanıyorum. Ayrıca, iş dünyasına gerek danışmanlık gerekse proje bazında vermiş olduğunuz desteklerden dolayı ve yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı ise, üniversite çalışanlarının haklarını gözeten bir anlayışla 4 yıl boyunca hizmet verdiklerini ve bu anlayışı gelecek dönemde de devam etmek istediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesine hizmet etme arzusunda olduklarını söyleyen Rektör Çomaklı, "Alın teri ve emeğin ne demek olduğunu iyi biliyorum. İşçisi ve memuru ile üniversite çalışanlarının bir ailedir. Çalışanlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağız. Her zaman haklının yanında haksızın karşısında olacağız. Ayracı elbette ki iş adamlarımızın da, esnafımızın da şehrimizin de yanında olacağız. Biz biriz. Bugün üniversitemiz bünyesinde gerek Erzurum içi gerekse Erzurum dışındaki 150-200 firmaya hocalarımız tarafından danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca şehrimizdeki 300'ün üzerinde STK ile çeşitli zamanlarda toplantılar yaptık, şehrin sorunlarını masaya yatırdık. Şimdi yeni fakülteler yeni bölümler açıyoruz. Bazı ilçelerimizde kapattığımız fakültelerin yerine yenilerini açıyoruz. Biz üniversite olarak Erzurum için varız" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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