Müstakbel gelininden 7 yaş büyük! Yan yana poz verdiler

Pernod Ricard Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Genel Müdürü Selçuk Tümay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen galaya yeme içme dünyasının en popüler isimlerinin yanı sıra iş, sanat, medya, ve cemiyet dünyasından tanınmış isimler katıldı.

Galaya, Daren Gerede Erkaya (21) ve avukat sevgilisi Bilge Öztürk (43) damga vurdu.

Fotoğrafçı Bennu Gerede (50), oğlu Daren Gerede Erkaya ve müstakbel gelini Bilge Öztürk ile aile pozu verdi.

Bir dönem ünlü şarkıcı Tarkan ile yaşadığı birliktelikle adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk, mutluluğu fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya'da bulmuştu.

İLİŞKİYE ONAY VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Birlikteliğe onay verdiğini ifade eden Bennu Gerede, "Hayatımda en çok sevdiğim varlıklardan biri oğlum Daren... Çok özel bir ruh, çok özel bir varlık ile tanışıp, olağanüstü bir birliktelik yaşamaları o kadar bana ümit ve ışık veriyor ki! Sizi çok seviyorum ve seni de inanılmaz seviyorum Bilge'ciğim. Çok ve çok..." demişti.