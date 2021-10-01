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Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi!

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Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Mustafa Yeneroğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Mustafa Yeneroğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi! Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mustafa Yeneroğlu,1975 yılında Bayburt'ta doğdu.

1976 yılında ailesinin Almanya'ya göç etmesi sebebiyle 1 yaşından itibaren Almanya'nın Köln şehrinde ikamet etti. İlk, orta ve lise eğitimini Köln'de tamamladıktan sonra Almanya'nın önde gelen hukuk fakültelerinden Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden ve daha sonra İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Evli ve üç çocuk babası.

1987 yılından bu yana, yaklaşık 27 yıl boyunca yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. İslam Toplumu Millî Görüş (IGMG) teşkilatında çeşitli kademelerde görev aldıktan sonra 2011-2014 yılları arasında IGMG Genel Başkan Yardımcısı ve son olarak IGMG Genel Sekreteri olarak Avrupa'da yaşayan Müslümanlara yönelik çeşitli çalışmalara öncülük etti.

Avrupa'daki Müslümanların meseleleri, din özgürlüğü, ayrımcılık, Türk vatandaşlarının yurtdışındaki sorunları; azınlıklar, yabancılar ve vatandaşlık hukuku, göç ve diaspora politikaları, yurtdışı kültür, eğitim ve din politikaları ile ilgili çalışmalar yaptı. Göçmen ve azınlık hakları konusunda, Avrupa'da artan İslam düşmanlığı ile ilgili siyasi ve hukuki çalışmalarda aktif olarak yer aldı.Yüzlerce davayı takip ve koordine etti.

Uzun yıllar boyunca haber -yorum dergisi "Perspektif'in" genel yayın yönetmenliğini ve kültür-sanat-felsefe dergisi "Sabah Ülkesi'nin" yayın sorumluluğunu üstlendi.Türkiye dışında yaşayan yurttaşlarımızın dillerini, kültür ve kimliklerini muhafaza etmeleri için Türkçe yayınların arttırılması konusunda çeşitli çalışmalar yaptı ve bu doğrultuda birçok projeyi hayata geçirerek ilmi ve kültürel hizmetlerde bulundu.

"Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği" ile "Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği (Federation Againist Injustice and Racism) Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Ayrıca bir iletişim ajansı ve yayınevi kurucu müdürlüğü yaptı. "Göç Araştırmaları Vakfı" Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini ise sürdürmekte.

7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 3. Bölge Milletvekili olarak seçildi. Partimizin 12 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen 5. Olağan Kongresinde Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevini üstlendi.

28 Ekim 2019 tarihinde MKYK üyeliğinden, 30 Ekim 2019 tarihinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Tbmm 25., 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekilidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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