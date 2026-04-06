Haberler

65 yıl aradan sonra gelen tarihi şampiyonluk

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiliz futbol kulübü Lincoln City, 65 yıl aradan sonra İngiltere'nin ikinci kademe ligine yükselerek taraftarlarına büyük bir gurur yaşattı. Şehirde karnaval havası estiren bu zafer, alt liglerdeki 65 yıllık bekleyişe son verdi.

  • Lincoln City, 65 yıl aradan sonra İngiltere'nin ikinci kademe ligine (Championship) yükseldi.
  • Lincoln City en son 1961 yılında ikinci kademe ligde mücadele etmişti.
  • Lincoln City, 1961'den sonra profesyonel liglerin dışına (National League) kadar gerilemişti.

İngiliz futbolunun köklü kulüplerinden Lincoln City, destansı bir başarıya imza atarak tam 65 yıl aradan sonra yeniden İngiltere’nin ikinci kademe ligine (Championship) yükselmeyi başardı. En son 1961 yılında bu seviyede mücadele eden "The Imps" (Şeytanlar), yarım asrı deviren bekleyişin ardından taraftarlarına büyük bir gurur yaşattı.

STAT BAYRAM YERİNE DÖNDÜ

Ligin bitimine haftalar kala garantilenen bu şampiyonluk şehirde tam anlamıyla bir karnaval havası yarattı. Kulübün istikrarlı yönetimi ve teknik heyetin başarılı stratejisiyle gelen bu zafer, alt liglerdeki sabırlı bekleyişin en tatlı meyvesi oldu. Takım ve taraftarlar, gelen şampiyonluğu stadyumda doyasıya kutladı. 

1961'DEN BUGÜNE UZUN BİR YOL

Lincoln City, 1960-61 sezonunda veda ettiği 2. Lig seviyesine dönmek için onlarca yıl boyunca farklı kademelerde mücadele etti. Hatta kulüp, bu süreçte profesyonel liglerin dışına (National League) kadar gerilemişti. Ancak son yıllarda yakalanan ivme, kulübü küllerinden doğurarak İngiliz futbolunun zirve basamaklarına geri taşıdı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

