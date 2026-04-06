Hadise'ye demediğini bırakmayan Sinan Burhan’dan yeni açıklama

Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı gazeteci Sinan Burhan ile şarkıcı Hadise arasında sahne kostümleri üzerinden başlayan polemik gündemdeki yerini koruyor. Hadise’nin bir sahne kostümü üzerinden başlayan tartışmada taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

“BU SANAT MI?” ÇIKIŞIYLA BAŞLADI

Sinan Burhan, Hadise’nin sahne kostümlerini eleştirerek kullanılan tarzın sanatla bağdaşmadığını savunmuş "p.rno figürü gibi kostümle sahneye çıkmış" demişti. Burhan'ın bu sözleri sözleri kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

HADİSE: HEDEF BEN DEĞİLİM

Eleştiriler sonrası açıklama yapan Hadise, kendisinin hedef alınmadığını, asıl amacın kadınlara yönelik bir mesaj vermek olduğunu ifade etti. Ünlü şarkıcı, yapılan paylaşımların kasıtlı olduğunu savunarak hukuki süreci başlattığını ve takipçisi olacağını belirtti.

Ünlü şarkıcı, "Bir sene önceki Harbiye Konseri görüntüleri üzerinden tüm kadınlara gözdağı vermek amacı taşıyan ve adımın kullanıldığı, çirkin, kasıtlı paylaşımın hedefi asla ben değilim. Benim üzerimden kadınlara verilen bu gözdağı daha önce başlattığım hukuki sürecin de ne kadar haklı olduğunu ortaya koyuyor. Süreçlerin de takipçisi olmaya devam edeceğim. Kadın bedeni üzerinden elinizi de dilinizi de çekin.” ifadelerini kullanmıştı.

BURHAN'DAN İKİNCİ AÇIKLAMA: ÖRNEK SANATÇILAR VAR

Tartışmalar sürerken Sinan Burhan, yeni bir açıklama daha yaptı. Burhan, Sezen Aksu başta olmak üzere Türk müziğinin önemli isimlerini örnek gösterdi.

Burhan katıldığı bir televizyon programında, “Sezen Aksu bu topluma sanat anlamında büyük katkılar yapmıştır. Yaşar Kemal, Ahmet Kaya, Müzeyyen Senar gibi isimleri sayabiliriz. Biz bunların kılık kıyafetlerini hiç tartıştık mı? Sen bu görüntüyü sanat adına, modernlik adına nasıl kabul edersin! ifadelerini kullandı.

"KİŞİSEL BİR SORUNUM YOK"

Hadise ile kişisel bir probleminin olmadığını belirten Burhan, şöyle konuştu: "Bu görüntü, Türk ailesine, Türk eğitimine, Türk manevi hayatına hizmet etmiyor; bunu söylüyorum. Ben Nazım Hikmet’ten bahsediyorum, Necip Fazıl’dan bahsediyorum, Ahmet Kaya’dan bahsediyorum, Safiye Ayla’dan bahsediyorum; kültürel anlamda, beste anlamında, eser anlamında, yapıt anlamında sanat hayatına katkı yapan insanlardan bahsediyorum."