Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

İstanbul Fatih'te bir kişi döner bıçağıyla kendi boğazını kesti.

Olay, saat 12.00 sıralarında Sirkeci Vapur İskelesi önünde meydana geldi. İddiaya göre isminin C.G.olduğu öğrenilen kişi sahilde bulunan büfeden döner bıçağı aldı. Bağırmaya başlayan şüpheli bir süre sonra elindeki bıçakla boğazını kesti. Ağır yaralanan C.G. polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen uzun bir süre yaralı halde sahilde yürümeye devam etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yürüdüğü sırada kan kaybeden C.G.'ye ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yaralanan C.G. ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşiyle anlaşmazlık yaşadığı bilgisi edinilen C.G.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı