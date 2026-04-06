Trump'tan Putin'i çıldırtacak iddia: Bunu bana defalarca söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ve Rusya ile ilişkiler üzerine yaptığı son açıklamada gündemi sarstı. NATO'yu "kağıttan bir kaplan" olarak nitelendiren Trump, ittifakın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin üzerinde bir caydırıcılığı olmadığını savundu.

"PUTİN BİZDEN KORKUYOR"

Kendi yönetiminin yarattığı etkinin daha güçlü olduğunu vurgulayan Trump, Putin’in ittifaktan ziyade doğrudan ABD'den çekindiğini iddia etti. Trump, yaptığı açıklamada Putin ile olan görüşmelerine atıfta bulunarak, "NATO kağıttan bir kaplan. Putin NATO'dan korkmuyor. Putin bizden korkuyor, hem de çok korkuyor. Bunu bana defalarca bizzat kendisi söyledi" ifadelerini kullandı.

"PİLOTLARIMIZI KURTARMA OPERASYONUNA 155 UÇAK KATILDI"

Öte yandan Trump, İran'ın düşürdüğü F-15 uçaklarının pilotlarını kurtarma operasyonuna ilişkin bilgiler de verdi. Trump, şunları söyledi: "Tarihi bir operasyondu. 7 saat sürdü. 21 uçak İran'a girdi. İran güçlerini şaşırtarak farklı bölgeye sevk ettik. 7 farklı konuma gönderdik, şaşırtmaca harekatı yaptık. Kayıpsız çıktık. Hiçbir ABD askerini arkada bırakmayız, ağır ateş altındaydık.

Çok güzel helikopterle kurtardık. Harika bir operasyondu. Operasyonda 4 bombardıman uçağı, 64 savaş uçağı, 48 yakıt ikmal uçağı ve 13 kurtarma uçağı da dahil olmak üzere toplam 155 uçak kullandık. Pilot çok cesurdu, dağa tırmandı, kan kaybediyordu ama yakalanmadı.

"İRAN HALKI SİLAH ELDE EDER ETMEZ KARŞI KOYACAKTIR"

Biraz silah gönderdik, bunların İran halkına ulaşması gerekiyordu. Ne oldu biliyor musunuz? Silahları dağıtması gereken kişiler onları kendilerine sakladı. Bazı kişilere çok kızgınım ve bunun bedelini ağır ödeyecekler. İran halkı, silah elde eder etmez karşı koyacaktır. Silahları olsaydı, İran iki saniye içinde teslim olurdu. İran'ın elinde birkaç füze ve birkaç insansız hava aracı kaldı.

"BU İŞİ SONUNA KADAR GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

İran'dan hemen çekilebiliriz, ama bu işi sonuna kadar götürmek istiyorum. Ateşkesi ilan edecek tek kişi benim. Ben herhangi bir ateşkes ilan etmedim. Onlarla görüşüyoruz, yarın akşama kadar süreleri var. Her şey yolunda gidiyor gibi görünüyor, ama bekleyip göreceğiz. Şunu anlamalısınız ki, bu insanlarla 47 yıldır uğraşıyoruz. Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması bizim önceliğimiz

Trump, İran ile savaşa karşı çıkan ABD vatandaşları hakkında, "Onlar aptal. Çünkü bu savaşın tek bir amacı var: İran’ın nükleer silaha sahip olmaması" dedi.