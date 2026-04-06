Haberler

Lucescu'nun yerine göreve gelen Hagi'nin aylık maaşı ortaya çıktı! Az bulan da var yeterli diyen de

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Romanya'da görevden ayrılan teknik direktör Mircea Lucescu yerine göreve getirilen Gheorghe Hagi'nin maaşı ortaya çıktı. Gheorghe Hagi'nin aylık 27 bin Euro maaş alacağı belirtildi.

Romanya Milli Takımı, 80 yaşındaki teknik direktör Mircea Lucescu ile yollarını Slovakya'ya yenildikleri maçın ardından ayırmıştı. 

ROMANYA'DA HAGI DÖNEMİ

Romanya Milli Takımı'nda Lucescu'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Georghe Hagi getirildi. 61 yaşındaki deneyimli teknik adamın Romanya'da kazanacağı aylık maaş ortaya çıktı.

AYLIK 27 BİN EURO KAZANACAK

Rumen basınında yer alan habere göre; Gheorghe Hagi, yapılan anlaşmaya göre milli takımda Mircea Lucescu ile aynı maaşı alacak. Böylece deneyimli hocanın da Lucescu'nun kazandığı aylık 27 bin Euro'luk rakamın aynısını kazanacağı ifade edildi. 

İLK MAÇI GÜRCİSTAN'A KARŞI

Öte yandan Hagi'nin teknik direktör olarak ilk maçı, 2 Haziran'da Tiflis'te Gürcistan ile oynanacak bir hazırlık maçı olarak planlandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

