Haberler

Ahmet Aras'ın danışmanının attığı taciz mesajları ortaya çıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İş ayarlama vaadinde bulunduğu üniversite öğrencisi genç kıza cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı Levent Arkan'ın soruşturma dosyasına giren mesajlaşmaları ortaya çıktı. Arkan'ın, "Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin”, “İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel” şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın danışmanı ve belediye iştiraki Reklam A.Ş. (MUBRAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan, iş başvurusu için sosyal medyada iletişim kurduğu üniversite öğrencisine yönelik "nitelikli cinsel taciz" iddiasıyla gözaltına alındı. Ekipler şüphelinin Menteşe, Bodrum ve İzmir'deki ikametlerinde de arama çalışması başlattı.

"BİLETİNİ GÖNDEREYİM YANIMA GEL"

Şikayetçi üniversite öğrencisi, Arkan'ın sürekli kendisini yanına çağırdığını söylerken, dosyaya giren mesajlaşmalar dikkat çekti. Arkan'ın, üniversite öğrencisine, “Ben yalnız yaşıyorum, istediğin zaman arayabilirsin”, “Gel artık”, “İşi bırak, biletini göndereyim yanıma gel” şeklinde mesajlar attığı belirtildi.

İfade tutanağına göre, Arkan’ın telefonla arayarak yalnız yaşadığını söylediği ve genç kadını yanına çağırdığı da kayıtlara geçti. Bu sözler, savcılık tarafından nitelikli cinsel taciz kapsamında değerlendirilen önemli unsurlar arasında yer aldı. Genç kadın ifadesinin sonunda açık şekilde şikayetçi olduğunu belirtti. 

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan MUBRAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Levent Arkan hakkında adli süreç devam etmektedir. Adli süreç netleştiğinde gereken bilgilendirme yapılacaktır." 

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

