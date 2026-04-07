Haberler

İran, Suudi Arabistan sanayisinin kalbini vurdu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran’ın, Suudi Arabistan’ın en kritik sanayi merkezlerinden biri olan El -Cübeyl'i füzelerle vurdu. Gece yarısı gelen saldırı sonrası bölgede büyük çaplı yangın çıkarken, enerji ve petrokimya tesislerinin yoğun bulunduğu kentte yaşanan bu gelişme, hem bölgesel güvenlik hem de küresel enerji piyasaları açısından endişe yarattı.

  • İran, Suudi Arabistan'ın El-Cübeyl kentindeki petrokimya ve enerji tesislerine füze saldırısı düzenledi.
  • Saldırı sonrası bölgede büyük çaplı yangın çıktı ve alevler sanayi tesislerine yayıldı.
  • El-Cübeyl, Suudi Arabistan'ın enerji üretimi ve ihracatı açısından kritik öneme sahip bir sanayi merkezidir.

İran’ın, Suudi Arabistan’ın doğusunda yer alan ve ülkenin en önemli sanayi tesislerinin bulunduğu El-Cübeyl kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgede büyük çaplı yangın çıktığı ve alevlerin sanayi tesislerine yayıldığı bildirildi.

SANAYİ TESİSLERİ HEDEF ALINDI

İran Orta Doğu’nun en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Suudi Arabistan'ın El Cübeyl kentindeki  petrokimya ve enerji tesislerini hedef aldı. 

Bölgenin, Suudi Arabistan’ın enerji üretimi ve ihracatı açısından kritik öneme sahip olduğu biliniyor.

YANGIN GENİŞ BİR ALANA YAYILDI

Saldırının ardından çıkan yangının kısa sürede büyüdüğü ve sanayi bölgesinde etkili olduğu belirtildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü kaplayan yoğun duman ve yükselen alevler dikkat çekti.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR 

Olayla ilgili Suudi Arabistan ve İran’dan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, saldırının boyutu ve olası hasara ilişkin net bilgilerin önümüzdeki saatlerde ortaya çıkması bekleniyor.

Saldırı, Orta Doğu’da halihazırda yüksek olan gerilimi daha da artırabilecek bir gelişme olarak değerlendirilirken, enerji piyasaları ve bölgesel güvenlik açısından da kritik sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Elif Yeşil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

