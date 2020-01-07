Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ nereli, kaç yaşında? Mustafa Üstündağ dizileri ve filmleri

07.01.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:54

Mustafa Üstündağ filmleri, dizileri ile beğenilen oyuncular arasında yer alıyor. Kendisi gibi oyuncu Ecem Özkaya ile 2010 yılında nikah masasına oturdu. Mustafa Üstündağ 1977 yılında Mersin'de doğdu. İşte detaylar...

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Başarılı oyuncu Üstündağ, 11 Şubat 1977 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Mersin'de tamamladı. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

YILAN HİKAYESİ DİZİSİYLE EKRANA GELDİ

Yılan Hikayesi dizisiyle ilk kez TV ekranlarına adım attı. 2000-2007 yılları arasında Dikkat Bebek Var, Yıldızların Altında, Yarım Elma, Bedel, Hayat Bilgisi, Uy Başuma Gelenler, Aşka Sürgün ve Yersiz Yurtsuz gibi bçeşitli dizilerde boy gösterdi.

Çukur dizisine de konuk oyuncu olarak dahil olan Mustafa Üstündağ, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı diziye 2018 yılında katıldı ve Baran karakterine hayat veriyor.

Mustafa Üstündağ, 1.74 metre boyunda, 78 kilo ve Kova burcudur. Ecem Özkaya Üstündağ ile 2010 yılında evlenen oyuncunun, Ahmet Kaan adında bir erkek çocuğu bulunuyor.

DİZİLERİ - FİMLERİ

2019 – Aman Reis Duymasın (Boran) (Sinema Filmi)

2018 – Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (Boran) (TV Dizisi)

2018 – Tehlikeli Karım (Fırat) (TV Dizisi)

2017 – Çukur (Kahraman Koçovalı) (TV Dizisi)

2017 – Bu Sayılmaz (Armağan) (TV Dizisi)

2016 – Bana Sevmeyi Anlat (Haşmet) (TV Dizisi)

2015 – Şeytan Tüyü (Metin) (Sinema Filmi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Kara Davut Paşa) (TV Dizisi)

2015 – Beyaz Gece (Haşmet) (TV Dizisi)

2014 – Gulyabani (Kadir) (Sinema Filmi)

2014 – Aşkın Kanunu (Çetin) (TV Dizisi)

2013 – Merhamet (Sermet) (TV Dizisi)

2012 – Uzun Hikaye (Makasçı) (Sinema Filmi)

2012 – Bu Son Olsun (Asaf) (Sinema Filmi)

2011 – İzmir Çetesi (Selami) (TV Dizisi)

2011 – Gün Akşam Oldu (Ayhan) (TV Dizisi)

2011 – Arka Sokaklar (Çaycı) (TV Dizisi)

2010 – Vay Arkadaş (Sadık) (Sinema Filmi)

2010 – Gecekondu (Kendisi) (TV Programı)

2010 – Cümbür Cemaat Aile (Yavuz) (TV Dizisi)

2009 – Çılgın Kanal (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2009 – Kutsal Damacana 2: İt Men (Kurt Adam) (Sinema Filmi)

2009 – Deli Dumrul Kurtlar Kuşlar Alemi (Hüsnü Baba) (Sinema Filmi)

2009 – Bahar Dalları (Sarhoş) (TV Dizisi)

2009 – Abimm (Çetin) (Sinema Filmi)

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Tutuklu) (TV Filmi)

2008 – Muro: Lanet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Muro) (Sinema Filmi)

2008 – Gülümse (Kasap) (Kısa Film)

2008 – Dilber'in Sekiz Günü (Kasabanın Delisi) (Sinema Filmi)

2007 – Zincirbozan (Talat) (Sinema Filmi)

2007 – Zeynep'in Sekiz Günü (Ali) (Sinema Filmi)

2007 – Yersiz Yurtsuz (Mehmet Emin) (TV Dizisi)

2007 – Kurtlar Vadisi Pusu (Muro) (TV Dizisi)

2006 – Emret Komutanım: Şah Mat (Sado) (Sinema Filmi)

2005 – Yolculuk (Hüseyin) (TV Filmi)

2005 – Emret Komutanım (Sado) (TV Dizisi)

2005 – Aşka Sürgün (Celal) (TV Dizisi)

2004 – Uy Başuma Gelenler (Cemal) (TV Dizisi)

2004 – Gülizar (Ali) (TV Filmi)

2004 – Cennet Mahallesi (İlker) (TV Dizisi)

2003 – Neredesin Firuze (Saksafoncu) (Sinema Filmi)

2003 – Metropol Kabusu (Behlül) (Sinema Filmi)

2003 – Hayat Bilgisi (Soyguncu) (TV Dizisi)

2003 – Bedel (TV Dizisi)

2002 – Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2002 – Yarım Elma (Çaycı) (TV Dizisi)

2001 – Bizim Aile (Bölüm Oyncusu) (TV Dizisi)

2000 – Yedi Numara (Kapkaççı) (TV Dizisi)

2000 – Köçek (Sarhoş) (TV Filmi)

2000 – Dikkat Bebek Var (Zeki) (TV Dizisi)

1999 – Yılan Hikayesi (TV Dizisi)