Mustafa Üstündağ'dan Sosyal Medya Hesabından Ateş Püskürdü!

Daha önce Çukur, Kurtlar Vadisi Pusu, Yılan Hikayesi ve Merhamet gibi birçok dizide oynayan Mustafa Üstündağ, sosyal medya paylaşımlarıyla bir anda gündeme oturdu. Geçtiğimiz gün Küçükçekmece'de bir apartman boşuğunda küçük bir kıza cinsel istismarda bulunan kişiye tepkiler yağarken, Üstündağ Instagram hesabından en sert şekilde konuşanlardan biri oldu.

"EVLADIMIZA SARILAMADIK ACIMIZDAN"

Üstündağ, sapığı eleştirdiği için kendisine sosyal medya üzerinden mesaj atıp eleştiren takipçilerine de ateş püskürdü. Ünlü oyuncu, "Bana DM'den yazan korkak lavuklar; önce cesur olun." diyerek başladığı konuşmasına şu şekilde devam etti: "Yaptığım paylaşımların altına yazın ne yazacaksanız. Evet ben sanatla uğraşan bir adamım ama öncelikle bir insan ve babayım. Bu sapıklara karşı tavrım nettir. Yok efendim neymiş ben sanatçıymışım. Bu tip sert paylaşımlar bana yakışıyor muymuş... Topluma örnek olmam lazımmış... Lan el kadar bebenin ırzına geçmişler neyine sanat yapayım, neye örnek olayım... Ben ve eşim; o ana babayı düşündükçe iki gün evladımıza sarılamadık acımızdan. Tekrar ediyorum, elime geçse o kansıza yapacaklarımı buraya yazmakla bitiremem. "Mustafa Üstündağ, kendisini eleştirenlere verdiği bu yanıtla kısa süre içinde binlerce beğeni alırken, Gökhan Türkmen, Şükran Ovalı ve Derya Şensoy gibi ünlü isimler de Üstündağ'a desteklerini iletti.