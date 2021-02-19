Mustafa Uğurlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Uğurlu hayatı nedir?
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. Mustafa Uğurlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Uğurlu hayatı ve biyografisi nedir?
Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. Mustafa Uğurlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Uğurlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?
Mustafa Uğurlu, (d. 25 Kasım 1955, Karaman). Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir.
Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1.78 metre boyunda 74 kilodur.25 Kasım 1955, Karaman doğumlu. Kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. 1978 yılında devlet tiyatrolarına girdi. 1995'te İngiltere'ye giderek Hareket Tiyatrosu üzerinde çalışmalar yaptı. Yurda döndükten sonra oyunculuğa devam etti. Halen devlet tiyatrolarında çalışmaktadır.
Şimdiye dek 40 civarında film ve dizde rol almış, tiyatro ve sinema çalışmalarıyla ödüllere layık görülmüştür.
ÖDÜLLER
Antalya Altın Portakal Film Festivali -En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Ağır Roman) - 1998
Ankara Sanat Kurumu : Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
ROL ALDIĞI OYUNLAR
Sokrates'in Son Gecesi : Stefan Tsanev : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008
Bahar Noktası : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu : 2006
Sersemler Evi : Toby Wilsher - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
Kral Lear : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002
Bu Bir Rüyadır : Nâzım Hikmet : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001
Haydutlar : Friedrich Schiller : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000
Gılgameş : Anonim-Zeynep Avcı : Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998
Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Kugular Şarkı Söylemez : Ferdi Merter : Ankara Devlet Tiyatrosu
Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye : Savaş Dinçel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Vatan Diye Diye : Namık Kemal\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Ayla Öğretmen : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Bunu Yapan İki Kişi : Refik Erduran\Tülay Güngör - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
Nalınlar : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Barbaros Hayrettin (oyun) : Ankara Devlet Tiyatrosu
Mustafa (oyun)
Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984
YÖNETTİĞİ OYUNLAR
Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Tılsım (oyun) : Mehmet Tayfun Orhon : Adana Devlet Tiyatrosu - 1987
Mustafa(oyun) : Orhan Asena : Adana Devlet Tiyatrosu - 1985
OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER
(2021-) Seni Çok Bekledim (Cemal) (dizi)
(2018) Çarpışma (Selim Gür) (dizi)
(2018) Bir Deli Rüzgâr (Cenap Doktor) (dizi)
(2018) Babamın Günahları (Ferruh) (dizi)
(2016) İçerde (Yusuf Müdür) (dizi)
(2015) Milat (Asaf Demirci) (dizi)
(2014) Düşler ve Umutlar (Musa)
(2013) Galip Derviş (dizi)[1] (Mithat Akerman) (Konuk Oyuncu)
(2012) Çıplak Gerçek (dizi)
(2012) Bir Zamanlar Osmanlı (dizi)
(2011) Adalet Oyunu (film)
(2007) Kader (dizi)
(2006) Anadolu Kaplanı (dizi)
(2005) Masum Değiliz (dizi)
(2005) Yürek Çığlığı (TV filmi)
(2004-2005) Bir Dilim Aşk (dizi)
(2003) Çamur (film)
(2002) Kolay Para (film)
(2002) Zor Hedef (dizi)
(1999) Asansör (film)
(1997) Ağır Roman (film)
(1997) Cafe Casablanca (dizi)
(1996) Baş Belası (film)
(1995) Melek Apartmanı (dizi)
(1993) Rıza Beyler (dizi)