Mustafa Uğurlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Uğurlu hayatı nedir?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. Mustafa Uğurlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Uğurlu hayatı ve biyografisi nedir?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. Mustafa Uğurlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Mustafa Uğurlu hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR?

Mustafa Uğurlu, (d. 25 Kasım 1955, Karaman). Türk tiyatro ve sinema oyuncusu. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. 1.78 metre boyunda 74 kilodur.25 Kasım 1955, Karaman doğumlu. Kendisi gibi oyuncu olan Ahmet Uğurlu'nun kardeşidir. 1978 yılında devlet tiyatrolarına girdi. 1995'te İngiltere'ye giderek Hareket Tiyatrosu üzerinde çalışmalar yaptı. Yurda döndükten sonra oyunculuğa devam etti. Halen devlet tiyatrolarında çalışmaktadır.

Şimdiye dek 40 civarında film ve dizde rol almış, tiyatro ve sinema çalışmalarıyla ödüllere layık görülmüştür.

ÖDÜLLER

Antalya Altın Portakal Film Festivali -En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Ağır Roman) - 1998

Ankara Sanat Kurumu : Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

ROL ALDIĞI OYUNLAR

Sokrates'in Son Gecesi : Stefan Tsanev : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008

Bahar Noktası : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu : 2006

Sersemler Evi : Toby Wilsher - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005

Kral Lear : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002

Bu Bir Rüyadır : Nâzım Hikmet : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001

Haydutlar : Friedrich Schiller : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000

Gılgameş : Anonim-Zeynep Avcı : Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998

Ateşle Oynayan : Nihat Asyalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Kugular Şarkı Söylemez : Ferdi Merter : Ankara Devlet Tiyatrosu

Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye : Savaş Dinçel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Vatan Diye Diye : Namık Kemal\Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

Ayla Öğretmen : Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

Bunu Yapan İki Kişi : Refik Erduran\Tülay Güngör - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

Nalınlar : Necati Cumalı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Barbaros Hayrettin (oyun) : Ankara Devlet Tiyatrosu

Mustafa (oyun)

Lisistrata : Aristophanes - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

Düşüş (oyun) : Nahid Sırrı Örik\Kemal Bekir - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1984

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Nikah Kağıdı : Ephraim Kishon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

Tılsım (oyun) : Mehmet Tayfun Orhon : Adana Devlet Tiyatrosu - 1987

Mustafa(oyun) : Orhan Asena : Adana Devlet Tiyatrosu - 1985

OYNADIĞI FİLM VE DİZİLER

(2021-) Seni Çok Bekledim (Cemal) (dizi)

(2018) Çarpışma (Selim Gür) (dizi)

(2018) Bir Deli Rüzgâr (Cenap Doktor) (dizi)

(2018) Babamın Günahları (Ferruh) (dizi)

(2016) İçerde (Yusuf Müdür) (dizi)

(2015) Milat (Asaf Demirci) (dizi)

(2014) Düşler ve Umutlar (Musa)

(2013) Galip Derviş (dizi)[1] (Mithat Akerman) (Konuk Oyuncu)

(2012) Çıplak Gerçek (dizi)

(2012) Bir Zamanlar Osmanlı (dizi)

(2011) Adalet Oyunu (film)

(2007) Kader (dizi)

(2006) Anadolu Kaplanı (dizi)

(2005) Masum Değiliz (dizi)

(2005) Yürek Çığlığı (TV filmi)

(2004-2005) Bir Dilim Aşk (dizi)

(2003) Çamur (film)

(2002) Kolay Para (film)

(2002) Zor Hedef (dizi)

(1999) Asansör (film)

(1997) Ağır Roman (film)

(1997) Cafe Casablanca (dizi)

(1996) Baş Belası (film)

(1995) Melek Apartmanı (dizi)

(1993) Rıza Beyler (dizi)