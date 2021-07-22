Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)
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Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)

Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli - Haberler | Politika

'EYLÜL'DE BÜYÜK KURULTAYIMIZI YAPACAĞIZ'TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Malatya'daki programının ardından geldiği Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

'EYLÜL'DE BÜYÜK KURULTAYIMIZI YAPACAĞIZ'

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Malatya'daki programının ardından geldiği Elazığ'da çeşitli ziyaretlerde bulundu. Temaslarına partililerle bir araya gelerek başlayan Sarıgül, ardından esnafı ziyaret etti. Ziyaretinde gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Sarıgül, TDP Büyük Olağan Kongresi'ni Eylül ayında yapacaklarını aktardı. Deneyimli kadrolarla yola çıktıklarını söyleyen Sarıgül, "En büyük arzumuz, inşallah ülkemizi barışa barışa büyüteceğiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük ekonomisinin, barış ekonomisi olması lazım. Türkiye Değişim Partisi olarak bilgili, becerikli, yetenekli, deneyimli kadrolarla birlikte yola çıkıyoruz. İlçe ve il kongrelerimiz süratle yapılıyor. Allah'ım izin verdi, inşallah yurttaşlarımız da takdir edecekler. Ağustos sonu, Eylül'ün başında büyük kurultayımızı Ankara'da yapacağız. Bugüne kadar hiçbir siyasi partinin tasarlayıp düşünüp de yapmaya cesaret edemedikleri, Türkiye'nin en demokratik kongresini inşallah biz yapacağız. Büyük kurultayda 'gün batmayacak' projemizi açıklayacağız. 'Gün batmayacak' projemizle birlikte inanıyorum ki sadece Türkiye'de değil, demokratik dünyadaki bütün siyasi partiler projemizi inşallah örnek alacaklar" diye konuştu.Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,


Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)
Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Çöteli

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Mustafa Sarıgül: Tarımda alım garantisini getireceğiz (2) - Haberler
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