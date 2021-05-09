Mustafa Sarıgül: Sağın ya da solun bekçisi değiliz
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Mustafa Sarıgül: Sağın ya da solun bekçisi değiliz

Mustafa Sarıgül: Sağın ya da solun bekçisi değiliz
Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM - Haberler | Güncel

AYDIN'a gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Parti olarak sağın ya da solun asla ve asla bekçisi değiliz. Biz sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz" dedi.

AYDIN'a gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Parti olarak sağın ya da solun asla ve asla bekçisi değiliz. Biz sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz" dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgü Aydın'da partisinin il ve ilçe teşkilat başkanları ile bir araya geldi. Bir otelin bahçesinde gerçekleşen toplantıda Sarıgül partililer tarafından sarı gül buketi ile karşılandı. Türkiye Değişim Partisi'nin, Atatürk ilkelerine bağlı, cumhuriyetin değerlerini geliştirip, güçlendiren, inançlara saygılı, laikliği her zaman savunan, üretimi destekleyen, alın teri emeğin yanında olan bir parti olduğunu ifade Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi, düşünce reformu yapan bir partidir. Parti olarak sağın ya da solun asla ve asla bekçisi değiliz. Biz sağ elimizle sol elimizi birleştiriyoruz. Türkiye sağcıydı, solcuydu, şu etnik kökendendi diyenlerden çok çekti. Vicdan, merhamet, ulusal birlik diyen bütün yurttaşlarımızı kucaklıyoruz" dedi.

Partisinin önce devleti, sonra partiyi düşündüğünü söyleyen Sarıgül, "Partimiz, önce devletimizi sonra partimizi düşünür. Bizim için devletimiz önemli. Devletimizin varlığı her şeyin üstünde tutarız. Devletimize, 'kafir' diyenlerle, polisimize 'faşist' diyenlerle bizim asla ve asla işimiz olmaz. Devletimize, emniyet mensuplarımıza, Mehmetçiğimize asla laf söyletmeyiz" diye konuştu.İKİ GÖREVİMİZ VARSarıgül, parti olarak iki görevlerinin olduğunu ifade ederek, "Birinci görevimiz, atalarımızın, dedelerimizin, ecdatlarımızın bize bıraktığı ay-yıldızlı bayrağımızı Almanya, Fransa ve İngiltere'nin önüne çekmek, ikinci görevimiz ise hudut ve bayrak birliği diyen devletimizin bölünmez bütünlüğünü savunan, inançlara saygılı, laikliği her zaman ön planda tutan Atatürk milliyetçiliğini kendisine şiar edinmiş Türkiye Değişim Partisi bayrağını Ankara'nın burçlarına dikmek" dedi.TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ KENDİ ADAYINI ÇIKARTACAKSarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçime yönelik ise şunları söyledi:

"İlk turda kendi adayımızı çıkaracağız. Biz öyle bir aday çıkaracağız ki; bilgisiyle, becerisiyle, tecrübesiyle, örfüyle, töresiyle, gelenekleriyle bütün yurttaşlarımızı kucaklayacak. 'Türkiye'de yüzde 18-24 arasında kararsız oy var' diyorlar. Onlar kararsız değil, onlar yüzen oy değil, onlar küsen oy. İnşallah o yüzde 20'ler bizimle buluşacak. Biz sadece bize oy verenlerin hak ve hukuklarını savunmayacağız, bize oy vermeyen yurttaşlarımızın da hak ve hukuklarını savunacağız. Türkiye'yi bütünüyle kucaklayacak, Türkiye'mizi mutlu edecek Türkiye Değişim Partimiz yavaş yavaş doğuyor."


Mustafa Sarıgül: Sağın ya da solun bekçisi değiliz
Mustafa Sarıgül: Sağın ya da solun bekçisi değiliz
Mustafa Sarıgül: Sağın ya da solun bekçisi değiliz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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