Mustafa Sandal kimdir? Mustafa Sandal nereli? Mustafa Sandal kaç yaşında? Mustafa Sandal nereli? Mustafa Sandal şarkıları neler?

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MUSTAFA SANDAL KİMDİR?

90'lı yılların başlarında çok sayıda şarkıcıya verdiği bestelerle müzik piyasasında önemli bir tanınırlığa ulaşan sanatçı 1994 yılında yayınladığı ilk stüdyo albümü Suç Bende ile önemli bir ticari başarı yakalayarak tüm Türkiye'de tanınan bir sanatçı haline geldi. İlk albümünün ardından 1996 yılında Gölgede Aynı isimli albümüyle pek çok ödül kazandı.

1998 yılında Detay adlı çalışmasıyla müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan Mustafa Sandal bu albümle de önemli bir ticari başarı yakaladı ve "Aya Benzer" isimli parçasıyla listelerde 1 numara oturdu. Ardından Sony Music'le sözleşme imzaladı ve Araba adlı albümünü dünyanın dört bir tarafında satışa sundu. "Araba" ve "Aya Benzer" parçalarıyla yurt dışında da tanınırlığını arttırdı. 2000 yılında Akışına Bırak isimli 4. stüdyo albümünü çıkardı.

2002 yılında çıkardığı Kop adlı albümüyle "En İyi Erkek Sanatçı" dalında ödül kazandı. 2003 yılında Universal Music-Polydor etiketiyle Seven adını verdiği çalışmasını yurt dışında dinleyicilere sundu ve 1 yıl sonra İste isimli albümünü Türkiye'de yayınladı. 3 yıllık bir aranın ardından Devamı Var isimli çalışmasını piyasaya sunan Mustafa Sandal 2009 yılında çıkardığı Karizma adlı albümün ardından 2011'de Gülben Ergen'le birlikte çıkardığı "Şıkır Şıkır" o yılın en çok indirilen şarkısı oldu. 2012 yılında 10. stüdyo albümü olan Organik'i çıkarttı. 2013 yazında ise Tesir Altında isimli çalışmasını piyasaya sürdü ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan single'ı oldu.

Müzik alanında yaptığı çalışmaların yanı sıra televizyon, reklam, sinema gibi sektörlerde de önemli başarılar yakalayan Mustafa Sandal bugüne kadar tüm dünya da 14 milyonun üzerinde albüm satmış ve Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Hakan Peker gibi önemli isimlerin de aralarında olduğu çok sayıda sanatçıya şarkılarıyla destek vermiştir.

2013 yazının başlangıcında yeni bir single çalışması hazırladığını duyuran sanatçının bu proje için Gülşen ve Ozan Çolakoğlu ile biraraya geldiği öğrenildi. Türkiye'de yaşanan bazı olaylar nedeniyle projesini belli bir süre erteleme kararı alan Mustafa Sandal 6 Ağustos 2013 tarihinde 2 şarkıdan oluşan Tesir Altında isimli single çalışmasını yayınladı ve bu çalışma 2013 yılının en çok satan single'ı oldu.2015 Haziran ayında Ben Olsaydım adlı 2 şarkıdan oluşan Single çalışmasını çıkardı.

Reklam çalışmalarına da devam eden Mustafa Sandal ilk olarak Emina Sandal-Jahovic'la birlikte kamera geçtiği Turkcell reklam filminden eşiyle birlikte 1 milyon 250 bin dolar aldı. Turkcell reklam kampanyasının ardından BP'nin yeni yüzü olan Mustafa Sandal 3 reklamlık anlaşma yaptığı BP ile 1 milyon 830 bin dolar karşılığında anlaştı.Ogilvy İstanbul imzasını taşıyan ilk reklam filminde, Mustafa Sandal'ın önerisine rağmen BP kullanmayan bir hayranıyla yaşadığı macera anlatılırken ikinci reklamda ise ünlü senarist Gülse Birsel'le kamera karşısına geçti.

Mustafa Sandal, Disney'in 23 Ağustos'ta 2013'te vizyona giren animasyon filmi Uçaklar'ın seslendirmesi için stüdyoya girdi. Sandal, filmde şampiyon olma hayali kuran ama yükseklik korkusuna sahip Dusty isimli uçağı seslendirdi.2015 yılında TV8'de yayınlanan Rising Star Türkiye adlı Öykü Serter'in sunuculuğunu yaptığı yarışmada Gülben Ergen, Demet Akalın ve Fuat Güner ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

DİSKOGRAFİ

1994: Suç Bende

1996: Gölgede Aynı

1998: Detay

2000: Akışına Bırak

2002: Kop

2004: İste

2007: Devamı Var

2009: Karizma

2012: Organik

2013: Tesir Altında

2015: Ben Olsaydım

2016: Dön Dünya