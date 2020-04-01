Mustafa Oral kimdir? Diş Hekimi Mustafa Oral nereli? Mustafa Oral hayatı
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Mustafa Oral, İzmir, Güncel

Mustafa Oral kimdir? Diş Hekimi Mustafa Oral nereli? Mustafa Oral hayatı

Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral kimdir? 1952 yılında Muğla'da doğdu, eğitimini burada tamamladı ve İzmir Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Kendi muayenehanesinde diş hekimliği yaptığı gibi Türk Diş Hekimleri Birliği'nde de çeşitli görevlerde bulundu. Mustafa Oral hayatı, biyografisi...

01.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:24
Mustafa Oral kimdir? Diş Hekimi Mustafa Oral nereli? Mustafa Oral hayatı

Mustafa Oral, Türk Diş Hekimleri Birliği'nde 1986 yılından itibaren farklı görevler üstlendi. 1986-1988 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası kurucusu olarak Yönetim Kurulu Üyeliği ve yazı işlerinden sorumlu üye görevlerini yürüttü. İzmir Odası Dergisi'nin yayımlanmasını sağladı. 1988-1994 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası Başkanlığını yaptı.

MUSTAFA ORAL KİMDİR?

Türk Diş Hekimleri Birliği Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Mustafa Oral, 1952 yılında Bodrum Çömlekci Köyü'nde dünyaya geldi. İlkokulu köyünde, ortaokul ve liseyi Milas'ta bitirdi. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1976 yılında mezun olan Mustafa Oral, mezuniyetinden itibaren 43 yıl boyunca kendi muayenehanesinde serbest olarak diş hekimliği yaptı ve aynı zamanda Türk Diş Hekimleri Birliği içerisinde de çalışmalarda yer aldı.

İZMİR ODASI DERGİSİ YAYIMINI BAŞLATTI

1986 yılından önce çeşitli şekillerde çalışmalara katıldığı Türk Diş Hekimleri Birliği'nde, söz konusu tarihten sonra ise farklı kademelerinde görevler aldı. 1986-1988 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası kurucularından biri olarak Yönetim Kurulu Üyeliği ve yazı işlerinden sorumlu üye olarak İzmir Odası Dergisi'nin yayımını başlattı.

Mustafa Oral, 1988-1994 yılları arasında İzmir Dişhekimleri Odası Başkanlığını ve 1992 yılında gerçekleştirilen TDB 1.Uluslararası Kongresinin ev sahipliğini yürüttü. Kongreler Yönergesinin ilk halinin hazırlanması, Tüketici Haklarının ilk taslak hazırlığı ve ilk uygulayıcısı sorumluluklarında bulundu. TDB 14. ve 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği, Kongre ve Fuar Komisyonu üyeliği, 20. Uluslararası Kuşadası Kongresi sorumluluğu, 23.Uluslararası İstanbul Kongresi sorumluluğu, 4 dönem Etik Kurul Üyeliği, 2 dönem TDB Etik Kurul Sorumluluğu, TDB Tütün Kontrolü Çalışma Grubu sorumlulukları ve üyeliği, Genel Sağlık-Ağız Diş Sağlığı Çalışma Protokolünün hazırlanması, aynı komisyonun sorumluluğu ve üyelikleri, TADSE Komisyonu sorumluluğu ve Engelsizler Grubu sorumluluğu gibi görevlerde bulundu. TDB'nin ve İzmir Dişhekimleri Odası'nın birçok konuda temsilciliklerini yerine getirdi.

Diş Hekimi Mustafa Oral, 31 Mart 2020 tarihinde koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.

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