Mustafa Cengiz hasta mı? Mustafa Cengiz'in hastalığı nedir? GS Başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında?

Uzun süredir Galatasaray başkanlığında yer alan Mustafa Cengiz, uzun süre mide kanseri nedeniyle tedavi gördü. Bunun üzerine Galatasaray taraftarları ve sevenleri Mustafa Cengiz hasta mı? Mustafa Cengiz'in hastalığı nedir? GS Başkanı Mustafa Cengiz kaç yaşında? gibi soruların cevaplarını aradı.

Yaptığı açıklamalar sonrası gündeme gelen Mustafa Cengiz'i zayıflamış gören taraftarlar Mustafa Cengiz hasta mı? Mustafa Cengiz'in hastalığı nedir? gibi soruların cevaplarını aradı.

MUSTAFA CENGİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1949 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Mustafa Cengiz, ilk ve ortaöğretimini Nizip'te almasının yanı sıra, lise öğrenimini Gaziantep Lisesi'nde tamamladı. Üniversite yaşantısında ise Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Ülkenin tarımsal modernizasyonunda kilit faktör olması amacıyla kurulan 40 bin tarımsal köy kalkınma kooperatifi Merkez Birliği (Köy-Koop) kuruluş ve özellikle dış ticaret oluşumunda kurucu uzman olarak çalıştı. Daha sonra eski Yerel Yönetim sonra İçişleri Bakanlığı vesayetindeki 670 Belediye'nin merkez iktisadi kuruluşu TANSA (Tanzim Satışlar) ilk ve son Genel Müdürü olarak, o dönem 3 hükümetle çalıştı.

İktisadi hayata Belediyelerin kamu yararına olumlu ürün ve fiyat düzenlemesi olarak kurulan TANSA da 28 yaşında ülkenin o dönem Kamudaki en genç genel müdürü oldu. 12 Eylül Darbesi sonrası kamu'dan ayrılarak, özel sektörde dış ticaret alanında Arapça da öğrendiği orta-doğu'da yoğun olarak çalıştı. 1990 yılından bu yana petrol, akaryakıt sektöründe kendi şirketleri ile faaliyet göstermektedir.

Petrol sektöründe TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası) Genel Başkanlığı ve İTO Petrol meslek komitelerinde sektör temsilciliği yapmıştır. Galatasaray Spor Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyesi olarak, tüzüğünün günün koşullarına uyum düzenlemesinde Galatasaray Divanı tarafından görevlendirilmiş ve komisyon olarak Tüzük tadil çalışmalarında bulunmaya devam etmekte olan Mustafa Cengiz ileri düzeyde İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

MUSTAFA CENGİZ HASTA MI?

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bir süredir mide ile ilgili operasyonlar geçirmesinin ardından spor camiasından geçmiş olsun mesajları yağıyor. Galatasaray'da başkan yardımcısı Yusuf Günay ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da sık sık ziyaret etti.

MUSTAFA CENGİZ'İN HASTALIĞI NEDİR?

Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz mide kanseri teşhisi ile tedavi görüyordu.

Öte yandan Nişantaşı'nda bir hastanede ameliyata alınan Mustafa Cengiz'i sabah saatlerinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da ziyaret etti.

Mustafa Cengiz'in daha önce beyin ameliyatını gerçekleştiren Prof. Dr. Uğur Türe ise başkan Mustafa Cengiz'in durumunun iyi olduğunu söylemişti.

Türe, Cengiz'in durumunun iyi olduğunu aktararak, "Geçen hafta zorlu bir ameliyat geçirdik. Beyincikte ve beyin sapında 3 adet tümör vardı. Onları tamamen çıkardık. Kendisi çok iyi durumda ve evine dinlenmeye gidiyor. Bundan sonra bir kemoterapi süreci var. Bu gidişle bunların hepsini en iyi şekilde atlatacağına eminim." şeklinde görüş belirtmişti.