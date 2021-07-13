Mustafa Ceceli'den Kürtçe performans
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Mustafa Ceceli'den Kürtçe performans

Mustafa Ceceli'den Kürtçe performans
Hürriyet - Haberler | Magazin

Taşlıçay ilçesinde 2 bin 241 metre rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip Balık Gölü'nde gerçekleşen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi.

Taşlıçay ilçesinde 2 bin 241 metre rakımı ile Türkiye'nin en yüksek gölü olma özelliğine sahip Balık Gölü'nde gerçekleşen konseri yaklaşık 10 bin kişi izledi. Sevilen hitlerini seslendiren Ceceli, repertuarında ilk kez Kürtçe şarkılara da yer verdi. Ceceli'nin "Rındamın", "Dilber", "Hurik Hurik" adlı Kürtçe şarkılardaki performansı hayranlarından tam not aldı.

Kaynak: Hürriyet

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