Mustafa amcanın kolu kanadı kırıldı

İzmir'de adeta kızı gibi gördüğü bakıcısını kanserden kaybeden 76 yaşındaki engelli Mustafa Yaşar, tek başına yaşam mücadelesi vermeye çalışıyor. Kendisine bakacak kimsesinin kalmadığını söyleyen Yaşar, "Oğullarımı ve eşimi kaybettikten sonra Allah bana Yaşariye'yi yollamıştı. Şimdi o da öldü. Onun ölmesiyle kolum kanadım kırıldı" dedi.

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Mustafa Yaşar, 1968 yılında geçirdiği kaza sonucu koltuk değnekleriyle yaşamını sürdürmeye başladı. 1992 yılında iki çocuğunu Manisa'daki evinde çıkan yangında kaybeden, bir çocuğunu da hastalık sonucu toprağa veren Yaşar, sara hastası olan eşini de 2011 yılında kaybetti. Bir süre huzurevinde yaşayan Mustafa Yaşar'ın tek can yoldaşı ise Yaşariye Çırak oldu. Yaşar'ın evine yerleşip 10 yıl ona bakıcılık yapan Yaşariye Çırak, bu süre zarfında rahim kanseri oldu. Geçtiğimiz yıl oğlu ve gelini tarafından dolandırılan ve bu yüzden haberlere de konu olan Yaşariye Çırak, kanserin tüm vücudunu sarması üzerine 23 Aralık 2021'de hayatını kaybetti. Kızı gibi gördüğü bakıcısını kaybeden Mustafa Yaşar ise şimdi tek başına hayat mücadelesi veriyor. Yaşlılığı ve engeli nedeniyle kendine bakmakta güçlük çektiğini belirten Yaşar, kendine bakacak birinin bulunması için destek istedi.

"Oğlu ve gelini dolandırdığı için çok üzülüyordu"

Kendisinin engelli maaşı ve Yaşariye Çırak'ın ölen eşinden gelen maaşı ile bugüne dek geçindiklerini söyleyen Mustafa Yaşar, "Yaşariye 10 yıl boyunca bana baktı. Yaşariye aynı zamanda rahim kanseriydi. Tedavisi iyi gidiyordu, kontrollere de gidiyordu ama kanser tüm vücudunu sarınca onu 23 Aralık 2021'de kaybettim. Son zamanlar çok mutsuzdu. Oğlu ve gelini onu dolandırdığı için çok üzülüyordu. Bu durumu kafasına takıyordu" diye konuştu.

Bakım hizmeti istedi

Bakıcısı ölünce hayatta tek başına kaldığını ifade eden Yaşar, "Yaşariye ölünce yalnız kaldım. Oğullarımı ve eşimi kaybettikten sonra Allah bana Yaşariye'yi yollamıştı. Şimdi o da öldü. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Onun ölmesiyle kolum kanadım kırıldı. Ne oturup kalkabiliyorum ne de kendi işlerimi yapabiliyorum. Çoraplarımı bile giyemiyorum. Allah'tan başka kimsem kalmadı. Bir engelli maaşım var, başka da bir gelirim yok" dedi. - İZMİR