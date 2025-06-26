Ezgi Mola ile yollarını ayıran Mustafa Aksakallı, ayrılık haberlerinin ardından magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Ünlü oyuncunun eski eşi olmasıyla tanınan Aksakallı'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu, nereli olduğu ve ne işle uğraştığı merak edilen başlıca konular arasında yer aldı. Peki, Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında, nereli? Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ne iş yapıyor? İşte, merak edilenlere ilişkin ayrıntılar…

MUSTAFA AKSAKALLI KİMDİR?

Restoran ve kafe işletmeciliği alanında adını duyuran Mustafa Aksakallı, 1985 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen İzmirli olan ve özellikle gastronomi sektöründe yaptığı girişimlerle tanınan Mustafa Aksakallı, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli mekanların işletmesini üstlenmiştir ve son yıllarda Alaçatı'da, çok sayıda ünlü ismin uğrak noktası haline gelen bir işletmenin başında yer almaktadır.

Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ne iş yapıyor

Aksakallı'nın özel hayatı, 2019 yılında oyuncu Ezgi Mola ile başlayan ilişkisiyle birlikte kamuoyunun dikkatini çekti. İkili, 8 Mayıs 2023'te sade bir nikâh töreniyle evlendi. Bu evlilikten Can adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi.

Ancak çift, 25 Haziran 2025 tarihinde yollarını ayırma kararı aldı. Ezgi Mola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ayrılığı dostane bir şekilde gerçekleştirdiklerini, aralarındaki sevgi ve saygının devam ettiğini belirterek özellikle çocukları için en sağlıklı sürecin işletileceğini ifade etti.

Mustafa Aksakallı kimdir, kaç yaşında, nereli

Mustafa Aksakallı, kariyeri boyunca eğlence sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş, özellikle Ege bölgesinde işletmecilik tecrübesiyle öne çıkan isimler arasında yer almıştır. İzmir'in sosyal yaşamından beslenen bu birikim, onun sektördeki başarısında önemli rol oynamıştır.