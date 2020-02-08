Mustafa Akıncı kimdir? Mustafa Akıncı nereli, kaç yaşında?

08.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:44

Mustafa Akıncı, 1975 yılında Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi'nde göreve başladı. İmar çalışmaları sayesinde Dünya Habitat Ödülü ile Ağa Han Mimarlık Ödülünü aldı. 2015 yılından bu yana KKTC Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor.

MUSTAFA AKINCI KİMDİR?

Akıncı, 28 Aralık 1947 yılında Leymosun (Limasol)'da dünyaya geldi. 1973 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Fakültesinden mezun olduktan sonra Lefkoşa'ya yerleşti.

DÜNYA HABİTAT ÖDÜLÜ ALDI

Mustafa Akıncı, 1975'de Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi'ne seçilerek göreve başladı. 1976 yılında 28 yaşında Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı'na seçildi ve bu görevi 1976-1990 yılları arasında aralıksız sürdürdü. 1978 LTB Başkanlığı sırasında Lefkoşa Rum Belediye Başkanı ile Lefkoşa Kanalizasyon Projesi ve Lefkoşa İmar Planı konularında uzlaşma sağlayarak bu projelerin işbirliği içinde gerçekleşmesini sağladı. Bu nedenle Lefkoşa İmar Planı 1989 yılında 'Dünya Habitat Ödülü'ne, 2007 yılında ise Ağa Han (Aga Khan) Mimarlık ödülüne layık görüldü.

TOPLUMCU KURTULUŞ PARTİSİ GENEL BAŞKANLIĞI YAPTI

2003 yılında Lefkoşa Rum Belediyesi eski Başkanı ile yaptıkları çalışmalar nedeniyle 'Europa Nostra Onur Ödülü'nü (Medal of Honour) kazanan Akıncı, 1983 Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği'nin kuruluşunda etkili oldu ve birliğin ilk başkanlığını yaptı. 1987 yılından 2001 yılına kadar Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Başkanlığı görevini yürüttü.

BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDA 14 YIL ADLI KİTABI YAYIMLANDI

Mustafa Akıncı, 1993 – 2009 yılları arasında KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde milletvekilliği görevini üstlendi. 1999 – 2001 döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı yaptı. 2003 yılında Annan Planı döneminde oluşturulan Barış ve Demokrasi Hareketi'nin (BDH) kurucuları arasında bulunup, liderliğini üstlendi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)'nin oluşumu ile birlikte başkanlık görevini devretti.

Oxford, Harvard ve Yale Üniversiteleri ile Chatham House gibi uluslararası forumlarda Kıbrıs konusuna konferanslar verdi. 2010 'Belediye Başkanlığı'nda 14 Yıl' isimli kitabı yayınlanan siyasetçi, 26 Nisan 2015 tarihinde gerçekleştirilen 2. Tur KKTC Cumhurbaşkanlığı seçiminde %60,5 oy ile KKTC Cumhurbaşkanlığına seçildi.

Mustafa Akıncı, İyi derecede İngilizce biliyor. Evli, üç çocuk ve iki torun sahibidir.